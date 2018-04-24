Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Beştepe'de Bülent Arınç ile görüşecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bülent Arınç Beştepe'de görüşecek.



Habertürk'te yer alan habere göre; Erdoğan'ın resmi programında Arınç ile görüşme yoktu. Azerbaycan'dan gelecek mevkidaşını karşılayacaktı.



Erdoğan yalnızca Arınç ile görüşmeyecek. Erdoğan'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de görüşmesi bekleniyor.



Öte yandan Erdoğan ile Arınç'ın, Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili söylentileri de konuşacağı belirtiliyor.



Erdoğan, Davutoğlu ve Gül arasındaki görüşmeye dair bilgisi olmadığını söylemişti.



AKP Sözcüsü Mahir Ünal MKYK sonrası yaptığı açıklamada, "Benim böyle bir görüşmeden haberim yok, MKYK'da konuşulmadı" dedi.



Erdoğan-Arınç görüşmesiyle ilgili Ankara kulislerinde iki senaryo...

AKP kurucularından Bülent Arınç ile uzun süredir arası açık olan Erdoğan'ın bu hamlesinin 24 Haziran baskın erken seçimine yönelik olduğu tahmin ediliyor.

Arınç, Abdullah Gül'e yakın bir isim.

Son dönemde CHP ve Saadet Partisi'nin Abdullah Gül'ü ortak aday yapmaya çalıştığı biliniyor. Erdoğan-Arınç görüşmesinin de bu gündemle yapılacağı tahmin ediliyor.

Ankara kulislerinde iki senaryo çiziliyor. Biri Erdoğan, Abdullah Gül'ün aday olmaması için Arınç'tan destek isteyecek. Erdoğan bu talebi, "Dava bölünmesin" gerekçesiyle sunacak.

Diğer senaryo ise Erdoğan, küskün AKP'lileri erken seçim öncesi yanına almak istiyor. Bu açıdan Arınç'ı yanında göstermek çabasında.





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