"Bu millî mücadelede karşımıza çıkanı ezeriz" dedi, terör örgütü PKK/PYD'ye "Adım adım izleniyorsunuz" diye seslendi. Partisinin Bursa Kadın İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeyin Dalı Harekatı ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi "Harekâtın kısa sürede tamamlanacağını" söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tofaş Kapalı Spor Salonu'nda partisinin Bursa İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu



Kongre öncesinde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Kara harekatı devam ediyor, durmak yok. Zira şimdi de bugün bazı haberler aldım. KCK ve HDP sokağa çağırıyor ve şu anda Diyarbakır'da kongre yapıyorlar, kimseyi bulamamışlar. Ama bak şunu söylüyorum, şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır." ifadelerini kullandı.



KCK ve HDP'nin sokak çağrısına da değinen Erdoğan, "Sakın ha bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler bunu da böyle söylüyorum. Zira bu, bir milli mücadeledir. Bu milli mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz, bu böyle bilinsin. Taviz yok, en ufak bir esneklik yok" dedi.



ulusal.com.tr