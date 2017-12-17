Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu kadim coğrafya, belli birtakım güçlerin yeniden tanzim etmeye çalıştığı senaryodur. Biz, bu oyunu gördük, deşifre ettik. Bununla kalmadık, bu oyunu bozacak adımları birer birer atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman'da Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin çevresinde yaşanan hadiselerin hiçbiri diğerinden bağımsız değildir. Suriye'de sergilenen insan ve medeniyet katliamı ile Kudüs'te kesintisiz şekilde süren zulümlerin, atılan provokatif adımların amacı aynıdır. Irak'ta, Yemen'de, Körfez Bölgesi'nde yaşanan krizler, hep aynı projenin ayakları mahiyetindedir." dedi.



"Biz bu oyunu bozacak adımları birer birer atıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu kadim coğrafya, belli birtakım güçlerin yeniden tanzim etmeye çalıştığı senaryodur. Bölgedeki birtakım muhtelif yönetimler de bunlara destek veriyor. Terör örgütleri bu oyunun en acımasız, en kanlı, en ahlaksız araçlarıdır. Biz, bu oyunu gördük, deşifre ettik. Sadece bununla kalmadık, bu oyunu bozacak adımları birer birer atıyoruz." diye konuştu.



"Sınırlarımızın dibinde terör yuvaları kurulmasına izin vermeyeceğiz"

Erdoğan, "Afrin'i teröristlerden temizleyeceğiz, Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz, Tel Abyad'ı, Rasulayn'ı, Kamışlı'yı teröristlerden temizleyeceğiz, Şemdinli'den Yayla Dağı'na kadar tüm sınırlarımızı teröristlerden temizleyeceğiz. Sınırlarımızın dibinde terör yuvaları kurulmasına izin vermeyeceğiz." dedi.