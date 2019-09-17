İstanbul'da Nükleer Araştırma Merkezi'nde yangın
İstanbul'da Nükleer Araştırma Merkezi'nde yangın
Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Fed'in neden faiz indirdiği açıklandı
Fed'in neden faiz indirdiği açıklandı
Fed'den faiz kararı
Fed'den faiz kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu fotoğraf ile Necip Fazıl Kısakürek'in şiirini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir fotoğraf ile Necip Fazıl Kısakürek'in 'Zindandan Mehmed'e Mektup' şiirinin son paragrafını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu fotoğraf ile Necip Fazıl Kısakürek'in şiirini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Eskişehir'de havalimanında karşılama töreninde bir fotoğraf paylaşan Erdoğan, '#Eskişehir #Türkiye #Günbatımı' etiketlerini kullandı.

Erdoğan, şu ifadeleri paylaştı:

"Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte!
Ölsek de sevinin, eve dönsek de...
Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!
Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir.
Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!"

Dizeler, Necip Fazıl Kısakürek'in 'Zindandan Mehmed'e Mektup' şiirine ait.

ulusal.com.tr

Etiketler; #necip fazıl kısakürek #cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #Eskişehir
Önceki Haber
İstanbul Valiliği'nden Tuzla'daki PTT merkezindeki toz ile ilgili açıklama
Sonraki Haber
Temel Karamollaoğlu’na çağrı: Diyarbakır'a gitmeli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.