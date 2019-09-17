Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir fotoğraf ile Necip Fazıl Kısakürek'in 'Zindandan Mehmed'e Mektup' şiirinin son paragrafını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Eskişehir'de havalimanında karşılama töreninde bir fotoğraf paylaşan Erdoğan, '#Eskişehir #Türkiye #Günbatımı' etiketlerini kullandı.



Erdoğan, şu ifadeleri paylaştı:



"Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte!

Ölsek de sevinin, eve dönsek de...

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!

Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir.

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!"



Dizeler, Necip Fazıl Kısakürek'in 'Zindandan Mehmed'e Mektup' şiirine ait.



ulusal.com.tr



