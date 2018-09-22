Cumhurbaşkanı Erdoğan pilot üniforması giyerek Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni 3'üncü gününde ziyaret etti.
Teknofest'ten Amerika'ya mesaj veren Erdoğan,"Amerika PKK-PYD'ye 19 bin tır silah yardımında bulundu" bilgisini paylaştı.
Türkiye'nin teknolojik olarak geliştiğini söyleyen Erdoğan, geçmişte milli teknoloji hamlesinde bulunan isimleri de tek tek andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki askeri başarılarla milli savunma sanayasinin doğrudan ilişkisi olduğunu vurguladı.
Festival kapsamında Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından tasarlanıp üretilen Hürkuş, ilgiyle izlenen gösteriler sundu...
Erdoğan: "Buradan AVM'cilere bir daha sesleniyorum: Türk Lirası dururken hala dolarla hareket edecek olursanız, kusura bakmayın, takkeleri değişiriz" dedi
ulusal.com.tr
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