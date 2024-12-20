Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kimse boşuna heves etmesin. Mardin'le aramızın bozulmasına izin vermeyiz. Mardin'e namahrem ellerin uzanmasına göz yummayız. Mardin üzerinde farklı hesaplar yapanlar dün olduğu gibi hüsrana uğrayacaklardır. Bundan sonra da Mardin birliğin dayanışmanın, huzurun şehri olamaya devam edecektir.

AK Parti'nin kadroları olarak bundan 23 buçuk yıl önce bir yola çıktık. Her şey Türkiye için dedik, milletimiz için dedik. Biz hep birlikte Türkiye'yiz dedik. Yolumuz kardeşlik yoludur, refah, kardeşlik yoludur dedik. Bu yolu bizimle omuz omuza yürümek isteyen herkese kapımızı açtık. Bütün yarımları elimizin tersiyle ittik.

Siyasete yeni bir üslup, yeni bir bakış açısı kazandırdık Laf üretmekten ziyade iş üretmeyi kendimize prensip edindik. Milletimize eserlerimizi, hizmetlerimizi yatırımlarımızı anlatmaya çalıştık. İcraatlarımız konuşsun istedik. İktidardaki 22 yılımızı başarıyla tamamladık. Engelleri tek tek aşarak bugünlere kadar geldik. Yolumuzdan dönmedik, milletimizin rotasından asla sapmadık.

AK Parti'nin hamuru samimiyetle yoğrulmuştur. AK Parti'nin kurucu değerleri samimiyettir, dürüstlüktür. Elbette bizim de eksiklerimiz, hatalarımız, kusurlarımız olabilir. Şurası bir gerçek ki hiçbir dönem milletimize karşı hürmetsizlik etmedik.

Nasıl büyük bir aşkla yola çıkmışsak bugünde aynı heyecanla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. 85 milyonun tamamı için çalışıyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak varlık nedenimiz Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmaktır. Hangi bedelleri ödediğimizi Mardin çok iyi biliyor.

DEMOKRASİYLE TERÖR BİR ARADA BULUNMAZ

Tek parti faşizminin mirasçısı olan CHP'nin neler yaptığını hepimiz hatırlıyoruz. Kürt düşmanı CHP'ye vagon olanların geçmişteki provokasyonlarını unutmadık. Bundan 9 yıl önce bizim attığımız adımlara bölücü örgütün cevabı şehirlerimizi çukura hendeğe, boğmak olmuştur.

Pek çok ilçemizi çukur terörüyle bizden koparmaya çalıştılar. Bölücü örgütün şehir eşkıyalarını açtıkları çukurlara gömdük. Meşru zeminde siyaset yapmak isteyene her türlü desteği sunuyoruz. Şehirlerine hizmet için çalışan herkese destek olmak görevimiz. İktidarımız boyunca bu konuda daima ilkeli davrandık. Bölücü örgütün demokrasinin sağladığı imkanları kullanarak, şehirlerimize belediyelerimize çökmesine izin vermedik.

Demokrasiyle terör bir arada bulunmaz. Sen seçil fakat belediyeyi Kandil'den biz yönetelim' anlayışına müsamahamız yoktur. Halkın iradesini örgütün komiserlerine teslim edenden de şehremini olmaz. Sayın Özel ve CHP yönetimi bu gerçeği görmek istemiyor. Devlet önlem alınca istismara başladılar. Kendi kabahatini devlete yıkmaya çalışanlara eyvallah demeyiz. Hukuka ve kurallara riayet edenlerle sorunumuz yok. Bunlarla problemi olanlarla sorunumuz vardır bundan sonra da olacaktır.

ZAMAN BİZİ HAKLI ÇIKARACAK

Çok hassas dönemlerden geçiyoruz. Bölgemizde kritik gelişmeler meydana geliyor. Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için büyük dikkat gösteriyoruz. Ezberlerle değil akıllı stratejilerle hareket ediyoruz. Bugüne kadar nemelazımcılıkla hareket etmedik.

Suriye ile ilk günden beri hep yakından ilgilendik. Bir avuç ülke dışında tüm dünyanın sırtını döndüğü Suriye halkını biz hiçbir zaman kaderine terk etmedik. Bu kardeşiniz ne dedi biz ensarız, onlar muhacir. Biz paylaşmanın paylaşmanın bereketine inandık, kardeşlik hukukunu yücelttik. CHP "gelir gelmez sizi tekrar Suriye'ye süreceğiz" derken ben onlar bizim misafirimizdir, ensar olarak görevimizi yapacağız dedik. Son asrın en çetin sınavını vermeyi başardık.

Ey batı siz ne yaptınız. Siz böyle bir kapı açtınız mı? Hayır. Ama biz açtık. Çünkü bizim kültürümüzde ensar olmak farklı bir şey. 61 yıllık karanlığın ardından Suriye'de özgürlüğün şafağı sökmeye başlamıştır. Suriye halkının tamamı geleceklerine artık daha güvenle bakıyor. Ey CHP biz bu kardeşlerimiz kovmadık, arzu eden gönüllülük esasıyla evlerine dönebilir dedik. Tarihin de doğru tarafında biz yer aldık. Başka konularda da zaman bizi haklı çıkaracaktır. Dış politikada, ekonomide, terörle mücadelede biz yine haklı çıkacağız. Ülkelerini yeniden ayağa kaldırma çabalarında Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz.

CHP SEÇMENİ BAY KEMAL'İ ARAR HALE GELDİ



Belediye rantlarına öyle kaptırmışlar ki kendilerini kıyamet kopsa haberleri olmaz. Esad'ın kaçtığı saatte genel başkanları devrik rejim ile görüşme çağrısı yapıyor. CHP'den tutarlı mantıklı hiçbir açıklama gelmedi. Esed'in kendisinin bile itibar etmedi af çağrılarına güven duyulmasını söylüyor. CHP, Şam'daki dostlarını bir gecede kaybetmenin şokunu atlatamadı.

Sayın Özel'in ne dediği zaten belli değil. Kulağına ne fısıldanırsa, önüne ne gelirse onu yorum diye paylaşıyor. Anlaşılıyor ki akıl verecek yetkin bir isim de yok. CHP'de başkanlar değişse de cehalet, iş bilmezlik varlığını devam ettiriyor. CHP seçmeni bay Kemal'i arar hale geldi.

Bunların cilaları daha da dökülecek, foyaları daha da ortaya çıkacak, kurdukları her cümlede makyajları dökülecek. Bunların bırakın ülkeyi, belediyeleri yönetecek kalibrede olmadıkları daha iyi anlaşılacak.