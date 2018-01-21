Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti
Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Kara harekatı devam ediyor, durmak yok. Zira şimdi de bugün bazı haberler aldım. KCK ve HDP sokağa çağırıyor ve şu anda Diyarbakır'da kongre yapıyorlar, kimseyi bulamamışlar. Ama bak şunu söylüyorum, şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır." ifadelerini kullandı.
"Çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na dair, "İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa İl Kadın Kolları Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti
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