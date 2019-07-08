Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaydı! AK Parti'den EYT ile ilgili yeni açıklama geldi! 8 Temmuz 2019 Pazartesi son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. 3.5 saat süren toplantı yapıldı. Toplantıda, Erdoğan, milletvekillerinin beklenti ve taleplerini dinledi. Toplantıda milletvekillerinin, Suriyeliler meselesi, ekonomide yaşananlar ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunun İstanbul seçiminin kaybedilmesinde etkili olduğunu ifade ettikleri kaydedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde çeşitli illerden 60 AK Parti milletvekiliyle kahvaltıda buluştu. 3.5 saate yakın süren toplantıda milletvekillerinin beklenti ve taleplerini dinleyen Erdoğan, milletvekilleri ile toplantılarına devam edecek



Milliyet gazetesinin haberine göre, ikinci toplantı yarın İstanbul’da İstanbul milletvekilleri ile yapılacak.



Edinilen bilgiye göre, toplantıda milletvekillerinin bir kısmı yeni hükümet sistemine dair değerlendirme ve görüşlerini dile getirdi.



Erdoğan da "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi daha 1. yılını tamamladı. Eksiklikleri tabii ki vardır. Çalışmamızı yapıyoruz. Varsa eksikliklerimiz giderilecektir. Ama bilin ki bu sistem, parlamenter sistemden kat be kat iyi bir sistemdir. Türkiye’nin büyümesini bu sistem sağlayacaktır" değerlendirmesi yaptı.



Bazı bakanlıkların ayrılması konusunun da gündeme geldiği toplantıda, Erdoğan’ın bakanlıkların ayrılmayacağı sinyalini verdiği kaydedildi.



Toplantıda Erdoğan’ın, AK Parti hareketini değerlendirirken, yeni parti çalışmalarına da göndermede bulunarak, "Daha önce de ayrılan, kopanlar, yeni parti kuran arkadaşlarımız oldu ama kopanların hiçbiri başarılı olamadı. Biz, kuruluş ilkelerimize sahip çıkarak yolumuza devam edeceğiz" sözleri ise dikkati çekti.



AK PARTİ'DEN YENİ EYT AÇIKLAMASI



Toplantıda milletvekillerinin, Suriyeliler meselesi, ekonomide yaşananlar ve EYT konusunun İstanbul seçiminin kaybedilmesinde etkili olduğunu ifade ettikleri kaydedildi.



İstanbul seçimi tespitleriyle ilgili notlar alan Erdoğan’ın, "İstanbul ve Ankara’da kazandıkları şey, belediye başkanlığı. Belediye meclisleri elimizde. İstanbul seçimlerinin üzerinde etkili olan pek çok başlık vardı. Bu bir genel seçim değil, oraya takılıp kalmayın. Yeteri kadar yönetim iradesi belirleyemeyecekler" dediği kaydedildi.



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