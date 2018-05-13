AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan, İngiltere'ye ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İttifak ortağı Devlet Bahçeli'nin af önerisini değerlendiren Erdoğan "Bu talep veya teklifi kendisine aittir. Şu an böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" dedi. Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmeler de yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin gündeminde bir af düşüncesinin kesinlikle olmadığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak Birleşik Krallık ile iş birliğinin gelişmesine özel önem veriyoruz. Tatlıdil Forumu'nun da buna çok büyük katkıları oluyor." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Türkiye ve Birleşik Krallık olarak ekonomik iş birliğimizin Brexit sonrasında da kesintisiz sürmesini istiyoruz." dedi.



'Af' konusu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan, İngiltere'ye ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İttifak ortağı Devlet Bahçeli'nin af önerisini değerlendiren Erdoğan "Bu talep veya teklifi kendisine aittir. Şu an böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" dedi.





ulusal.com.tr