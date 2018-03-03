Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Ziyaretin oldukça verilmli geçen görüşme ve temaslarla olumlu bir havada gerçekleştiğini belirten Erdoğan, "Biz, yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyareti ile ilgili açıklama yaptı.



Ziyaretin oldukça verilmli geçen görüşme ve temaslarla olumlu bir havada gerçekleştiğini belirten Erdoğan, "Biz, yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz." dedi.



Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:



"Ziyaretimizin ilk durağı, 500 yıllık kardeşlik bağlarımız bulunan Cezayir'i, bölgenin siyasi ve ekonomik istikrar adası olarak görüyoruz.



Cezayir ile inşallah dostluğumuzu her alanda artıracak, özellikle yatırımlar konusunda çok daha iyi bir noktaya geleceğiz.



Moritanya'da bilhassa sağlık, tarım, medya ve insani yardım gibi alanlarda ortak projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz.



Özel sektörümüzün de Moritanya'ya yatırımlarını artırmasıyla, ilişkilerimizi "kazan-kazan" esasına dayalı şekilde geliştirmek niyetindeyiz.



Afrika'nın örnek ülkelerinden olan Senegal ile uzun yıllara dayanan, siyasi ve ticari alandaki iyi ilişkilerimizi pekiştirmek de önceliklerimiz arasındadır.



Afrika’yla ticaret hacmimizi artırmak kadar dengede tutmak da bizim için önemlidir.



Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdiğim Mali'nin de siyasi ve ekonomik istikrarı için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.



Bunun yanında kültürel ve ticari ilişkilerimizi de pekiştirerek kardeşliğimizi güçlendireceğiz.



Afrika ziyaretimizde büyük hüsnükabul gördük; samimiyet ve dostlukla karşılaştık. Bu muhabbeti asla karşılıksız bırakmayacağız.



Biz, hiç bir ayrım yapmadan Afrika’yı ve Afrikalı kardeşlerimizi seviyoruz."



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