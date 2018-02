Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Afrin'de terör hedeflerine yönelik başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda 800 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, Erdoğan, "Burada bir kitap kafe denmiş ama ben kıraathane diyelim diyorum. Kafe bizim değil" diye konuştu. Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganlarına "İnşallah beraber gideceğiz. Gerekirse beraber gideceğiz" cevabını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gençlik Buluşması'nda konuştu.



Erdoğan, Suriye Afrin'de terör hedeflerine yönelik başarıyla sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda 800 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



Sevgili gençler TÜGVA'nın kıymetli mensupları, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Bu çevrede 29 şehidimiz var, 36 gazimiz var. Bugün de Afrin'den hamdolsun, teröristlerden 800 tanenin işi bitti, ila cehenneme zümera. Akşama kadar bu sayı daha da artacak. Bizim de 20 civarında, 25 kadar şehidimiz var. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.



'KAFE' YERİNE 'KIRAATHANE'



Gençlerimizin eğitim öğretimden iş hayatına, spordan aileye kadar tüm meseleleri ile yakından ilgilenmek üzere kurulan vakfımıza çalışmalarında Rabbim'den muvaffakiyet diliyorum. Burada bir kitap kafe denmiş ama ben kıraathane diyelim diyorum. Kafe bizim değil. Kıraathanesi ile yürüttüğü projelerle, yayınları ile her geçen gün daha da büyüyen TÜGVA çatısı altındaki tüm kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum.



Çeyrek milyon gencimize ulaşılmış olması elbette önemlidir. Yapılacak daha çok iş olduğunu görüyorum. Türkiye'nin 30 yaşın altında 38 milyonun üzerine nüfusu bulunan bir ülke olarak geleceğine ümitle bakması bu nüfusu donanımlı şekilde yetiştirmesi ile mümkündür. Gençlerimize iyi bir eğitim ve öğretimle birlikte, manevi bir iklim de sunmamız gerekiyor. Ruhsuz beden nasıl cesetten ibaretse, gönül dünyası ihmal edilmiş gencimizin eğitim öğretimi de sadece maddi bilgilerle sınırlıdır. Toplumların hedeflerine ulaşabilmeleri için bu iki hususun birlikte inşa edilebilmeleri şarttır.



Tek kanatla uçulamayacağı gibi burada da istenilen neticeye varılamamıştır. Biz 15 yıldır zihniyeti değiştirerek hedeflerimize uygun bir eğitim öğretim sistemi kurmanın çabası içindeyiz. Hedeflerimizin tamamına henüz ulaşamadık. Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına, sadece eğitim demiyorum, eğitim öğretim sistemimizin ruhunu milletimizin hedeflerine uygun hale getirmeyi koyduk. Bunlar birbirinden ayrılamaz. Eğitim, öğretim. Bu konuda en büyük desteği TÜGVA gibi sivil toplum kuruluşlarımızdan bekliyoruz.



Vakıf faaliyetleri, sivil toplum çalışmaları bir gönül işidir. Çok ciddi gayret, fedakarlık gerektirir. Vakıf geleneğimizi çok daha kapsamlı bir sivil toplum müktesebatına dönüştürüyoruz. Bu süreçte, sivil toplum faaliyetleri, eğitim öğretim konularında en büyük darbeyi terör örgütlerinden aldık. Bölücü terör örgütü ile onun güdümündeki yapılar, özellikle gençlerimizi hedef almışlardır. FETÖ'nün de hedefinde gençlerimiz, en başta yer almıştır. Her iki örgütü de çökertmeyi, ülkemize verdikleri zararları bir noktada kesmeyi başardık.



Bu mücadele sırasında altın değerinde nice gencin terör örgütlerinin saflarında heba oluşuna da yüreğimiz yanarak şahit olduk. Şu saatten sonra terör örgütlerine kaptıracağımız her bir gencimizin vebali bizim ve sizin üzerinizedir. Onun için duramaız. TÜRGEV'in yurtlarını da, sizleri birer evladım olarak görüyorum. Sizden benim özellikle ricam şudur, kaldığınız yurtları adeta bir otel gibi görmeyin. Yurtlar da sizin birer eğitim, öğretim kurumunuzdur.



Ülkemizin önünde yepyeni bir dönemi hep birlikte açacağız. Gençlerimizin istikameti demek, Türkiyemizin istikameti demektir. Şayet imanımız tamsa, inancımız kavi ise, yolumuz doğruysa bu kanarya binbir taşlı kartalı da taşır, yedi düveli hizaya da getirir. Gün çalışma günüdür. Okulunuzda çalışacaksınız. Kütüphanede çalışacaksınız. STK'larda, evinizde çalışacaksınız. Gün mücadele günü. Okulunuzda arkadaş, özellikle de arkadaş çevrenizde fikirlerinizle mücadele edeceksiniz. 15 Temmuz'da olduğu gibi gerektiğinde tankların, uçakların, helikopterlerin karşısında mücadele edeceksiniz.



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonlarında olduğu gibi kabus olup mücadele edeceksiniz.



('Reis bizi Afrin'e götür' sloganlarına) İnşallah beraber gideceğiz. Gerekirse beraber gideceğiz.



Her platformda davamızı anlatarak, ülkemizin ve milletimizin haklılığını ispat ederek mücadele edeceksiniz. Sevgili gençler, öncelikle gereken bilgiye, donanıma, iradeye, kararlılığa, cesarete sahip olmanız gerekiyor.



Önümüzde 2019, martta yerel seçimler, kasım parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu bizim için bir dönüm noktasıdır. Her şeyden önce buna hazır olmamız lazım. Birileri diyor ki bizim gençlerimizle alakalı. Bizim gençlerimiz onların gençleri kadar hareketli değil. Bizim onlar verdiğimiz cevaplar belli. Bu zaten sandıktan görülüyor. Kimin gençleri daha cevval. Bu defa sandıklar öyle patlamalı ki, bunlar ne olduklarına, ne olacaklarına pişman olsunlar. Öyleyse, üniversitelerde bütün genç arkadaşlarımızla çok ciddi diyalog içinde olacağız. Onları saflarımıza çekeceğiz. Lisede son sınıf öğrencileri de oy kullanacaklar. Seçme ve seçilmeyi indiren biziz. Biz, gençliğimize güveniyoruz ama onlar gençliğimize güvenmediler.



"KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ"



Şunu unutmayın. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Çanakkale'e ecdadımız, yedi düvelin üzerlerin gitmesine rağmen korkmadı. Afrin'de mücadele eden 20-25 yaşlarındaki kahraman askerlerimiz zor coğrafyalarda tarih yazıyorlar. Türk milleti mücadeleye başladığı zaman böyle başarılara imza atar. Orada kızlarımız var. Jandarma kızlarımız var. Onlar da mücadelenin içinde. Türkiye'yi yok sayanlara bizim burada olduğumuzu hatırlatmak boynumuzun borcudur. Biz sadece cesareti ile, kahramanlığı ile değil, aynı zamanda adaleti ile mazlumların yanında yer alarak farkını ortaya koyan bir milletiz. Bunun için sizlerden asla adaletten ayrılmamanızı istiyorum. Bunun için sizlerden zalimlerin karşısında daima mağdurların safında durmanızı, yer almanızı istiyorum.



