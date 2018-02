Eskişehir'de partisinin il konresinde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine "İnşallah gitme kararını verdiğim zaman 15 Temmuz'da olduğu gibi 'Haydi gidiyoruz' diyeceğim ve gideceğiz" dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir il kongresinde konuştu.



Erdoğan şunları söyledi:



"Yunus Emre'nin şehri Eskişehir'de olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sözlerimin hemen başında Eskişehir'in değerleri olan Hoca Nasreddin'i, Hasan Polatkan'ı, Şeyh Edebali'yi rahmetle yad ediyorum. Bu millet Menderes'i de hizmetlerini de unutmayacak. Bu millet idarecilerini bir kez daha darbecilere kurban vermeyecek.



"BİLMEYENLER DE ÖĞRENECEK"



(Salondakilerin dünya 5'ten büyüktür sloganları üzerine) Dünya 5'ten büyüktür. Bunu bilenler biliyor, bilmeyenler de öğrenecek.



Şimdiye kadar 54 il kongremizi tam başarıyla, muhabbetle gerçekleştirdik. İnşallah kısa sürede kalan kongrelerimizi tamamlayacağız ve büyük kongremizin hazırlıklarına başlıyacağız. AK Parti kadroları her zamankinden daha güçlü ve daha organize bir şekilde 2019'da yapılacak şeçimlere hazırlanıyor. Her bir dava arkadaşım şunu çok iyi biliyor. 2019 seçimleri ülke tarihi açısından çok kritik bir seçim olacak. Türkiye 2019'dan alacağı kuvvet ve özgüvenle 2023 daha sonra 2053 ve 2073 hedeflerine yürüyecektir.



Üzerimizde taşıdığımız bu yükün ve sorumluluğun bilincinde çalışmalarımızı yürütmemiz gerekiyor. Bu süreçte durma, duraksama, rehavete kapılma lüksümüz yok.



Hani o yüksek hızlı trenimiz var ya, onun AK Parti hükümeti tarafından yapıldığını bilmeyenler olduğunu söyleyebilirim.



Hani bunlar 'Atatürkçüyüz' diyorlar ya. Ülkeyi muassır medeniyetler seviysine çıkarmak için ne yaptınız? Buradan dünyaya sesleniyorum. Dünyanın 1 numaralı havalimanını biz yapıyoruz biz.



Bu yılın sonuna kadar yılda 150 milyon insan kapasiteli havalimanımız açılıyor. Buralara yan gelip yatarak gelemedik.



"9 SEÇİM KAYBETMESİNE RAĞMEN MAKAMDA"



Koltuk kavgasıyla ömürlerini geçirenler bizim hizmet aşkımızı bir türlü anlayamadılar. 9 seçim kaybetmesine, görevde bulunduğu her sene 1 seçim kaybetmesine rağmen makamda oturanlardan olmadık. Makam hırsı olanlar bu çatının altında asla barınamadılar. Bunun için yenileniyoruz. Nefsimizi hesaba çekiyor, tespit edebildiğimiz kadar eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz.



Bunu şurada büyük gururla ifade etmek istiyorum. AK Parti geleneğin partisi olduğu kadar, geleceğin de partisidir.



Tüm vatandaşlarımın şu hakikatı görmelerini istiyorum, ya olacağız ya öleceğiz. Ya bu oyunu bozacağız ya da bir asır daha ayağımızda prangalarla yaşayacağız.



"OSMANLI TOKADINI ATARIZ"



("Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine) İnşallah gitme kararını verdiğim zaman 15 Temmuz'da olduğu gibi 'Haydi gidiyoruz' diyeceğim ve gideceğiz. Bu tarihi süreçte kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Mehmedimiz ne diyor; düğüne gdiyoruz. Birileri Afrin'e gitmeyi lüks zannedebilir, 'Afrin'e gitmeyin' diyebilir. Bize saldıranlara karşı biz Osmanlı tokadını atarız. O bana saldıracak, Kilis'te, Hatay'da 100'e yakın kardeşimiz şehit olacak. Biz ne diyeceğiz, öbür yanağımı uzatacağım ona da vur. Biz Osmanlı'nın tokadını atarız. Cerablus'ta yaptık, Rai'de yaptık, El Bab'da yaptık. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ne yaptıysak bunda da onu yapacağız.



"İHTİLAF DEĞİL İTTİFAK ZAMANI"



Zaman ihtilaf değil, ittifak dönemidir. Milletimiz bizden hizmet bekliyor. Kalbimizi bize yöneltmiş, umudunu bize bağlamış kardeşlerimiz gece gündüz dua ediyor. Türkiye, kendi hedeflerinin yanı sıra küresel hedeflerin de sancaktarıdır. Biz sendelersek, Kudüs düşer, Filistin, Somali, Arakan düşer. Bize kurulan tuzakları tek tek sahiplerinin başına geçireceğiz. Genç kardeşlerimden kirli senaryolara karşı uyanık olmanızı temenni ediyorum."



ulusal.com.tr