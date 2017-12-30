Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin asgari ücret eleştirilerine cevap verdi. Erdoğan, "Dün asgari ücret açıklandı. Beyfendiler beğenmiyor. 2002 yılında hükümete geldiğimizde asgari ücret 180 liraydı. Biz bunu geçen yıl 1404 liraya çıkarmıştık şimdi ise şimdi ise 14,3 artışla 1603 liraya çıktı. Ya eline diline dursun, nereden nereye." diye konuştu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sinop ile kongresinde konuştu.



Erdoğan, burada asgari ücret eleştirilerine yanıt verdi.



Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:



Uzun bir aranın ardından tekrar sizlerle buluşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bugün bizi muhabbetle bağrına basan tüm Sinoplu vatandaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Uzun zamandır yüz yüze gönül günüle muhabbet edemedik biliyorum ama emin olun Sinop'u aklımızdan çıkarmadık.



Şahsımı Cumhurbaşkanlığı makamına laik gören tüm Sinoplu vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Siz ne güzel insanlarsınız? Sevginize coşkunuza heyecanınıza teşekkür ediyorum. Bazıları diyor ki Cumhurbaşkanım sen yorulmuyor musun? Dün şuradaydın bugün burada. Aşk ile çalışan yorulmaz.



İstiyoruz ki bizim çektiğimiz çileyi torunlarımız çekmesin. Onun için 2023, 2071 diyoruz.



Biz geldiğimizde Sinop'ta 4 KM bölünmüş yol vardı. Biz buna 119 KM bölünmüş yol ilave ettik.



"BAY KEMAL'İN BÖYLE BİR DERDİ VAR MI?"



Bay Kemal'in böyle bir derdi var mı? Tankları görünce hemen Bakırköy'e kaçıyor. Saat 23.17, çağrımızı yapmışız, milleti meydanlara davet etmişiz. Gece yarısı Atatürk havalimanına inmişiz. Benim derdim, milletim oradaydı. Bir radyo programında ne diyordu? Darbe olsa tankın önüne ilk ben çıkarım diyordu. Yalanı Türkiye'de bunun kadar maharetli söyleyen birini bulamasınız.



ASGARİ ÜCRET



Dün asgari ücret açıklandı. Beyfendiler beğenmiyor. 2002 yılında hükümete geldiğimizde asgari ücret 180 liraydı. Biz bunu geçen yıl 1404 liraya çıkarmıştık şimdi ise şimdi ise 14,3 artışla 1603 liraya çıktı. Ya eline diline dursun, nereden nereye. Bu rakam asgari ücretin evli olmasına çocuklarının olmasına göre değişebiliyor. Bu asgari ücrete 100 lira da işveren teşviki uyguluyoruz. Böylece asgari ücreti 9 kat arttırdık. Enflasyonun altında hiç düşürmedik.



Türkiye, son 15 yılda hangi sorumluluğu üstlenmişse hepsinin hakkını vermiştir.



"FRANSA'YA GİDİYORUM"



Cuma günü Fransa'ya gidiyorum. Fransa'da yine aynı şekilde Türkiye-Fransa ikili ilişkilerini masaya yatıracağız.



ulusal.com.tr