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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ATAK' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından Muş'tan Bitlis'e uçuşunda kendisine eşlik eden ATAK helikopterini izlediği anlarda çekilen fotoğrafı paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ATAK' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'tan Bitlis'e helikopterle geçerken, kendisine eşlik eden ATAK helikopterini izlediği anlarda çekilen fotoğrafı paylaştı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından, Muş Havalimanı'ndan Bitlis'e uçuşu sırasında çekilen fotoğrafını paylaştı. 

Erdoğan, "Muş Havalimanı'ndan Bitlis'e uçuşumuzda bize eşlik eden ATAK helikopteri." mesajına yer verdi.

Erdoğan'ın fotoğrafı binlerce kez paylaşılıp beğenildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #muş #bitlis #atak
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