Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev verildiğine yönelik haberler, bugün internet sitelerinde yer aldı. Bu bilgiyi, MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, 22 Mayıs 2019 Çarşamba tarihinde Ulusal Kanal'da Eray Çelebi'nin sunduğu Başkent Kulisi programında açıklamıştı. Kulat, "Atamalar yapılmış. Eski Meclis başkanları şu an itibariyle Yüksek İstişare Kurulu'nun üyeleri. Şu anda bildiğim kadarıyla 7 tane eski Meclis Başkanı var. Ömer İzgi, Köksal Toptan, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman... Meclis başkanlığı yapmış olan isimler" demişti

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev verildiğini açıkladı.



Bugün internet sitelerinde haber olarak yayınlanan bu bilgiyi, MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, 22 Mayıs 2019 Çarşamba tarihinde Ulusal Kanal'da Eray Çelebi'nin sunduğu Başkent Kulisi programında açıklamıştı.



Kulat, şunları söylemişti:



"Atamalar yapılmış. Eski Meclis başkanları şu an itibariyle Yüksek İstişare Kurulu'nun üyeleri. Şu anda bildiğim kadarıyla 7 tane eski Meclis Başkanı var. Ömer İzgi, Köksal Toptan, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman... Meclis başkanlığı yapmış olan isimler... Bunları sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman kendileriyle istişare etmek adına değerlendirmeleri düşünmüş, bu bir kulis bilgisi. Sonrasında şu noktaya gelmişler. Bunlara Külliye'de başdanışmanlık falan vermek çok şık bulunmamış. Başdanışmanlığı hafife aldığım için söylemiyorum ama Meclis Başkanlığı yapmış insanlar olmaları dolayısıyla bunlara yeni bir statü bulalım denmiş. Şimdilik değerlendirme böyle ama önümüzdeki süreçte bu Yüksek İstişare Kurulu'ndaki isimler, değiştirilir. Bunlara ilave isimler olur mu, onu bilmiyorum ama şu anki haliyle sanki doğal olarak Meclis Başkanlığı yapmış isimler, bu kurulun doğal üyesi gibi bir hal almış durumda. Girdiler, kesin bilgi."



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