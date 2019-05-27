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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç kararı

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev verildiğine yönelik haberler, bugün internet sitelerinde yer aldı. Bu bilgiyi, MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, 22 Mayıs 2019 Çarşamba tarihinde Ulusal Kanal'da Eray Çelebi'nin sunduğu Başkent Kulisi programında açıklamıştı. Kulat, "Atamalar yapılmış. Eski Meclis başkanları şu an itibariyle Yüksek İstişare Kurulu'nun üyeleri. Şu anda bildiğim kadarıyla 7 tane eski Meclis Başkanı var. Ömer İzgi, Köksal Toptan, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman... Meclis başkanlığı yapmış olan isimler" demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç kararı

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev verildiğini açıkladı.

Bugün internet sitelerinde haber olarak yayınlanan bu bilgiyi, MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, 22 Mayıs 2019 Çarşamba tarihinde Ulusal Kanal'da Eray Çelebi'nin sunduğu Başkent Kulisi programında açıklamıştı.

Kulat, şunları söylemişti:

"Atamalar yapılmış. Eski Meclis başkanları şu an itibariyle Yüksek İstişare Kurulu'nun üyeleri. Şu anda bildiğim kadarıyla 7 tane eski Meclis Başkanı var. Ömer İzgi, Köksal Toptan, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman... Meclis başkanlığı yapmış olan isimler... Bunları sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman kendileriyle istişare etmek adına değerlendirmeleri düşünmüş, bu bir kulis bilgisi. Sonrasında şu noktaya gelmişler. Bunlara Külliye'de başdanışmanlık falan vermek çok şık bulunmamış. Başdanışmanlığı hafife aldığım için söylemiyorum ama Meclis Başkanlığı yapmış insanlar olmaları dolayısıyla bunlara yeni bir statü bulalım denmiş. Şimdilik değerlendirme böyle ama önümüzdeki süreçte bu Yüksek İstişare Kurulu'ndaki isimler, değiştirilir. Bunlara ilave isimler olur mu, onu bilmiyorum ama şu anki haliyle sanki doğal olarak Meclis Başkanlığı yapmış isimler, bu kurulun doğal üyesi gibi bir hal almış durumda. Girdiler, kesin bilgi."

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #bülent arınç
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MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ulusal Kanal canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na 7 eski Meclis Başkanının girdiğini açıkladı. Kulat, "Kulis ve kesin bilgi" ifadelerini de kullandı. Bazı bakanlıkların bölünebileceğini ifade eden Mehmet Ali Kulat, "İstanbul seçimlerini AK Parti'nin kaybetmesi durumunda genel seçimin konuşulabileceği, genel seçime bağlı Cumhurbaşkanlığı konuşulabileceği konuşulduğu gibi hatta İstanbul seçimlerinin çok kritik geçmesi durumunda, kazanma ya da kaybetme durumunda Türkiye'nin genel anlamda hem genel seçimlere hem yerel seçimleri beraber yapan bir erken seçimi konuşabileceği şeklinde kulislerde farklı stratejiler oluşturuluyor." dedi
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