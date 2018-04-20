24 Haziran'da gerçekleşecek olan erken seçimlere ilişkin önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet sürekli hodri meydan, hodri meydan diyordu, buyrun işte meydan. Erken seçim lafını asla telaffuz etmiyoruz MHP'nin olumlu yaklaşımıyla yaptığı açıklamayla, meseleleri değerlendirdik, arkadaşlarla da yaptığım istişarelerde 24 Haziran'da bu seçimi gerçekleştirelim dedim. Olumlu bir havanın ülkemde estiğini görüyorum"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'nda önemli açıklamalarda bulunundu:



Teknolojideki tüm gelişmelere rağmen bırakın evreni henüz güneş sistemimizin bir kısmını bile çözemedik. Rasat çalışmaları insanlığın doğuşundan bugüne önemini koruyor.



KANDİLLİ ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ DEPREM ARAŞTIRMA MERKEZİDİR



Kandilli ülkemizin en önemli deprem araştırma merkezidir. Deprem tahminleri afete hazırlık planımızın en kıymetli yardımcısıdır. Afetleri engellemek insan iradesini aşıyor olabilir ama, yıkımlarını azaltmak bizim elimizdedir. Tüm toplumu ve çocuklarımızı bilinçlendirme çalışmalarını da takdir ediyorum. Deprem en zayıf halkanın konum ve nüfus nedeniyle İstanbul olduğunu kabul etmeliyiz.



1999 DEPREMİNİN ACISINI UNUTMUŞ DEĞİLİZ



1999 depreminin acısını unutmuş değiliz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın öncelikli amacı, depreme dayanıksız yerlerin öncelikle inşasıdır. Kaçınılmaz olan deprem geldiğinde mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmaktan başka çaremiz yok. Bilim insanlarımızdan bu konuda daha çok destek bekliyoruz. Japonya gibi, Türkiye'yi bu işin zirvesine çıkarmakta kararlıyız.



AFRİN'DE 4250 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Bölgemizde Suriye ve Irak merkezli yeni bir tanzim planının hayata geçirilmeye çalışıldığı görülüyor. Bu projenin Türkiye ile ilgili ayakları da olduğu aşikar. Bu planı yapanlar Türkiye'yi eski Türkiye sanıyorlar. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 250.



AFRİN'DE 4250 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Bölgemizde Suriye ve Irak merkezli yeni bir tanzim planının hayata geçirilmeye çalışıldığı görülüyor. Bu projenin Türkiye ile ilgili ayakları da olduğu aşikar. Bu planı yapanlar Türkiye'yi eski Türkiye sanıyorlar. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 250.



Özellikle 4-5 yıldır yaşadığımız her hadise bizim için bir imtihan. Bu imtihanları başarıyla verdik. Sınırlarımız dışında ve içindeki tehditlere fırsat vermedik. İçeriden çökertmek için kullanmadıkları araç, çete kalmadı.



FRANSA BETON VERİYOR, ABD TIRLARLA SİLAH VERİYOR



FETÖ'cülerin 80 tanesini getirdik. İnlerde gizlenmenin adaletten kurtarmadığını gösterdik. Güney sınırlarımız boyunca çekilmek istenen terör sınırlarını operasyonlarla bozduk. Dost bildiklerimize bakıyoruz. Afrin'deki tünelleri görüyoruz. Meşhur Fransız firma beton veriyor. Silah sağ olsun ABD tırlarla, kargo uçaklarıyla gönderiyor.



YENİKAPI'DA TARİHİMİZİN EN BÜYÜK MİTİNGİNİ YAPTIK



FETÖ falan arkasında olanlar belli, bunu biliyoruz. Siyasi ve ekonomik saldırılara da maruz kaldık, milletimizle bir olduk. Milletimizin büyük kahramanlığı ile 15 Temmuz bertaraf edildi. Yenikapı'da tarihimizin en büyük mitingini yaptık. Siyasette de yepyeni bir kapı açılmıştır. Milli irade tarafından tasdiklenen yönetim değişikliğini 16 Nisan'da hayata geçirdik.



24 HAZİRAN SEÇİMLERİ...



16 Nisan'da gerçekleşen referandum ile kabul edilen yönetim sistemi 3 Kasım 2019'da hayata geçecekti. Biz siyasi hayatımız boyunca seçim süresinin beklenmesinden yana olmuştuk. Türkiye'nin normal gündemiyle geçmesiyle bir sorun olmayacağını düşünüyorduk. Sıkıntılar bize, ülkemize bir bedel ödetecek diye bu adımı atalım dedik.



MUHALEFET HODRİ MEYDAN DİYORDU, BUYRUN İŞTE HODRİ MEYDAN



Muhalefet sürekli hodri meydan, hodri meydan diyordu, buyrun işte meydan. Erken seçim lafını asla telaffuz etmiyoruz MHP'nin olumlu yaklaşımıyla yaptığı açıklamayla, meseleleri değerlendirdik, arkadaşlarla da yaptığım istişarelerde 24 Haziran'da bu seçimi gerçekleştirelim dedim. Olumlu bir havanın ülkemde estiğini görüyorum. Çağrıya icabetle 24 Haziran'da seçim yapılmasında mutabık kaldık. Seçimlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."



YÖK bana bağlı olduğu için hemen bir hafta öteye aldık sınavı. Bu şunu gösteriyor, Başkanlık sistemi seri adımlar atmayı sağlıyor. Ülkemizin önü açılacak. Bu seçimle bürokratik oligarşiyi de yıkma fırsatımız oldu.



GEÇİŞ DÖNEMİ NEDENİYLE BİRÇOK BÜROKRAT İNİSİYATİF ALMAKTAN ÇEKİNMİŞTİR



Geçiş dönemi nedeniyle birçok bürokrat inisiyatif almaktan çekinmiştir. Sistemi ite kaka sürdürmeye çalışıyoruz. Bizim isteğimizle erken seçim olmasa da, yeni sistemin hayata geçmesi için iyi oldu. Bu karar birçok senaryoyu da alt üst etti. Biz seçimleri büyük ve güçlü Türkiye için enerji depolama kararı olarak görüyoruz.