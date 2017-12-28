Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) malum olağanüstü liderler zirvesini yaptığımız sırada bize bir mektup gönderdi. Mektupta “Aldığımız bilgilere göre Ömer El Beşir Türkiye’de. Dolayısıyla Beşir’in tutuklanarak tarafımıza verilmesi” diye bizden bir talepte bulundu" diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad’dan Tunus’a geçerken uçaktaki gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.



Erdoğan, "UCM, El Beşir’i bizden istedi güldük geçtik" dedi.



Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:



Türkiye’den Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Sudan’a ilk ziyareti yaptım. Sudan’da Ömer El Beşir’e dünyadaki malum güçler tarafından nasıl bakıldığı, onun nereye konumlandırıldığı ortada olan bir gerçek. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) malum olağanüstü liderler zirvesini yaptığımız sırada bize bir mektup gönderdi. Mektupta “Aldığımız bilgilere göre Ömer El Beşir Türkiye’de. Dolayısıyla Beşir’in tutuklanarak tarafımıza verilmesi” diye bizden bir talepte bulundu. Biz bir defa oraya zaten üye değiliz. İki adamlar kim nerededir, kim kimdir hala bunun farkında değiller. Böyle bir şeye ancak gülünür. Bizimle İİT’in bir üyesi olarak böyle bir zirveye katılmış bir insani biz kalkacağız sana teslim edeceğiz. Bu nasıl anlayıştır, nasıl bir mantıktır? Bunu anlamak mümkün değil. Sadece güldük geçtik. Sen kalkacaksın 251 insanımı şehit eden FETÖ’nün başını bana teslim etmek için en ufak bir mücadele vermeyeceksin. Kalkacaksın burada Ömer Beşir ile alakalı olarak benden kendisini isteyeceksin. Çok gülünç konumdaki uluslararası kurumlar var. Bizim daha önceden planladığımız Sudan ziyaretimizi, o zirveden 10-15 gün sonra gerçekleştirmemiz de gerçekten güzel oldu.



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