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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti

-Erdoğan, İskitler'de esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskitler'de esnaf ziyareti yaptı.

Öğle saatlerinde uçakla Ankara'ya gelen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderken güzergahı üzerinde bulunan bir dükkana ziyarette bulundu.

Oto lastik satışı yapan dükkanda bir süre oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların "Reisim bizi de götürün Afrin'e, hepimiz hazırız, Allah'ın izniyle canımızı da veririz. Askerlerimize gece gündüz dua ediyoruz." şeklindeki ifadeleri üzerine, "Evelallah, bu millet nasıl 15 Temmuz'da 'meydanlara, Allah'ına meydanlara' dedik, herkes meydanlara döküldü, şimdi de 'Afrin' dediğimiz anda bu millet hazır." dedi.

Erdoğan'ın bu sözleri üzerine bir vatandaş, "Evimizde altı canımız var, altısı da feda olsun. Yolunuza feda olsun, bu vatana, bu millete, bu dine, herkese feda olsun." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret sırasında iki vatandaşla da ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Ziyaretin ardından dükkandan ayrılan Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür", "Vur vur inlesin PKK dinlesin" şeklindeki tezahüratlarla kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Cumhurbaşkanı Erdoğandan esnaf ziyareti
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