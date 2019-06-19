banner1005
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Pentagon'dan Rusya'yı öfkelendirecek adım
Pentagon'dan Rusya'yı öfkelendirecek adım
Mustafa İlker Yücel: İzin vermeyeceğiz
Mustafa İlker Yücel: İzin vermeyeceğiz
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT kararı - Son dakika emekllikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile görüştüğü belirtildi. Yapılan açıklamada "Kendilerine kartımız ve EYT dosyamızı vererek randevu talep etti" denildi. Görüşmede Erdoğan'ın EYT'lilere en kısa sürede randevu vereceğini bildirdiği ifade edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT kararı - Son dakika emekllikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüldüğü belirtildi.

EYT ile ilgili Erdoğan'a bilgi verildiği belirtilen açıklamada, "Kendilerine kartımız ve EYT dosyamızı vererek randevu talep ettik." ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN'DAN EYT KARARI

Yapılan açıklamada, Erdoğan tarafından EYT'lilerin randevu talebinin olumlu karşılandığı belirtildi.

EYT SYDD'nin açıklamasına göre, Erdoğan, EYT'lilere en kısa sürede randevu vereceğini bildirdi.

ulusal.com.tr



Etiketler; #erdoğan #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.