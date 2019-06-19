Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile görüştüğü belirtildi. Yapılan açıklamada "Kendilerine kartımız ve EYT dosyamızı vererek randevu talep etti" denildi. Görüşmede Erdoğan'ın EYT'lilere en kısa sürede randevu vereceğini bildirdiği ifade edildi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüldüğü belirtildi.



EYT ile ilgili Erdoğan'a bilgi verildiği belirtilen açıklamada, "Kendilerine kartımız ve EYT dosyamızı vererek randevu talep ettik." ifadeleri kullanıldı.



ERDOĞAN'DAN EYT KARARI



Yapılan açıklamada, Erdoğan tarafından EYT'lilerin randevu talebinin olumlu karşılandığı belirtildi.



EYT SYDD'nin açıklamasına göre, Erdoğan, EYT'lilere en kısa sürede randevu vereceğini bildirdi.



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