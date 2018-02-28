Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatından kesitlerin anlatılacağı "Dede Sultan" adlı filmin yapımına, çekimine ve gösterimine muvafakat vermedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, filmin hazırlıklarını sürdüren İstanbul'da Baran Medya şirketine "ihtarname" gönderdi.



İhtarnamenin "konu" kısmında "Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatını ve hatıralarını anlatmayı planladığınız 'Dede Sultan' isimli filmin çekimine ve gösterimine muvafakatımızın olmadığının, muvafakatımız dışında işbu filmin yapılması durumunda yasal yollara başvuracağımızın ihtaren bildirilmesidir" ifadelerine yer verilerek, şunlar kaydedildi:



"Tarafımıza göndermiş olduğunuz 'Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Mektubu' başlıklı yazınız ve ekindeki bilgi ve belgeler ile Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatından kesitlerin anlatılacağı 'Dede Sultan' isimli bir film yapma niyet ve hazırlığı içinde olduğunuzu bildirmiş bulunmaktasınız.



Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsi geçen filmin yapımına, çekimine ve gösterimine muvafakati bulunmamaktadır.



Tarafınızca bu doğrultuda işlem tesis edilmesini, aksi takdirde yasal yollara başvurmak zorunda kalacağınızı vekil olarak ihtaren bildiririm."