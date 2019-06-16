Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada kritik açıklamalar yaptı, S 400 ve Doğu Akdeniz konusunda mesajlar verdi. Rumların tutuklama girişimlerine karşı sert konuştu. Erdoğan ay sonu yapılacak G-20 zirvesi ve Çin'e yapacağı ziyaretle ilgili de bilgileri aktardı. Erdoğan, "Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Bu yıl mayıs itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış bulunuyor. İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor." diyerek, "Buradan tüm girişimcilerimize, iş insanlarımıza, sanayicilerimize, tüccarlarımıza, üretecilerimize sesleniyorum: Ülkenize güvenin, devletinize güvenin, geleceğinize güvenin. Elinizdeki tüm imkanları yatırıma, üretime, istihdama, ihracata yöneltin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye'yi cari açık veren bir ülkeden cari fazla veren bir ülkeye taşımaya çok yaklaştık. Biz sizlere güveniyoruz." şeklinde konuştu.



Döviz satımlarına muafiyet

"Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz." dedi.

Erdoğan, "Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler." ifadelerini kullanarak, "Böylece döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirlerin ihracatçılarımızı etkilemesinin de önüne geçiyoruz." şeklinde konuştu.



"Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık"

Erdoğan, "Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık. Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetim, öksüz, fakir, fukaraya valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız vasıtasıyla maaş veriyoruz." dedi.



Doğu Akdeniz'deki Türk gemileri

Doğu Akdeniz'deki Türk gemileri ile ilgili de Erdoğan, "Birileri kaşını gözünü oynatırsa biz de bütün fırkateynlerimizle beraber, gerektiğinde uçaklarımızla, hemen o gemilerimizin yanında yerimizi alıyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.



Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız."



İstanbul seçimi

Acaba bu terör örgütleri niçin İstanbul'daki bu seçimi bu kadar masaya yatırarak, 'Biz filancanın yanındayız' diyerek öne çıkıyorlar?