Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi hakkındaki iddialarla ilgili "Ahlaksızca ve adice yakıştırma, bizzat takip edeceğim" dedi

Polonya’ya resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye dönüşünde beraberindeki basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi hakkındaki ByLock iddiaları ile ilgili konuştu.



"Bir kadın bakanın eşiyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Bakandan yalanlama geldi. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:



Çok terbiyesizce, ahlaksızca, adice bir iftira. Bayan bakanımız, zaten hukuki hakları saklı kalmak kaydıyla açıklamasını yaptı. Böyle bir şey söz konusu değil. Terbiyeden yoksun olan söyleyeni, yazanı, sufle edeni her kimse, bunun hukuki bedelini ödemek durumundadır. Benim bayan bakanıma ahlaksızca, adice yakıştırma yapamazsınız. Biri TV’den sufle ediyor, diğeri yazılı haber haline getiriyor. Ben bakanımıza söyledim, bizzat takip edeceğim dedim. Kendisine de konunun takipçisi olmasını söyledim.



ulusal.com.tr