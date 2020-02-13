Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması davalık oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava açtı.

Dava dilekçesi, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Asliye Hukuk Mahkemesine sunuldu.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun asılsız ve dayanaksız ithamlarla Erdoğan'ın kişilik haklarını ağır şekilde itham ettiği belirtildi.

"Davalının konuşmasında ileri sürdüğü hususların tamamı gerçek dışıdır. Gerçeklerin bu ölçüde çarpıtılması, yalanın bu kadar rahat ifade edilebilmesi, hakaret ve iftiranın bu denli olağanlaştırılması geçmişte örneklerini pek çok kez müşahade ettiğimiz bir FETÖ ahlakıdır. Bu ahlakın ana muhalefet partisi liderinde, şahsında tecessüm etmesi ülkemiz için büyük bir talihsizliktir."

Dilekçede, FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmanın, örgütün yöntemlerinden biri olduğu vurgulandı.

Kılıçdaroğlu'ndan yaptığı konuşma 500 bin lira manevi tazminat talep edildi.

ulusal.com.tr

