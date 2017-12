Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Karaman İl Kongresi’nde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Doğu Kudüs’te konsolosluğumuz var. O konsolosluğu büyükelçiliğe çevirin" sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çıkmış Kemal konuşuyor. 'Orası Filistin’in başkenti olarak ilan edilmeli' diyor. Biz zaten çoktan ilan ettik. Ancak Kudüs şu an işgal altında olduğu için gidip büyükelçiliğimizi açamıyoruz. Fiili olarak biz bunu zaten yapmışız. O günler yakın, inşallah büyükelçiliğimizi de orada açacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Karaman İl Başkanlığı Kongresi'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe gecesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'korktuğunu' söylerken "Adamları tankların başındakilerle anlaştılar, anlaştıktan sonra Bay Kemal tıpış tıpış Bakırköy Belediyesi'ne gitti" ifadesini kullandı.



Karaman'da partisinin il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:



"Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar bu katil sürüsünün peşni bırakmayacağız" diyen Erdoğan'ın konuşmasınnı satır başları şöyle: Gençler şu an karşımda iradesine, geleceğine, demokrasisine canı pahasına sahip çıkan bir Karaman görüyorum. Bu salonda genç yaşlı demeden kalbi Filistin, Kudüs ve dava için çarpan kalabalıklar görüyorum.



Buradan tekerlekli sandalyeleriyle zulme direnen Filistinli gazileri selamlıyorum. Kahraman gençleri, Fevzi el Cuneydi'leri selamlıyorum. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehid edilen Muhammed Yalçın evlarımızı rahmetle yad ediyorum.



KATİL SÜRÜSÜ...



15 Temmuz gecesi şehit edilen Muhammed Yalçın evladımızı rahmetle yadediyorum. Muhammed Yalçın şehit olduğunda henüz 22 yaşında umutlarla dolu bir üniversite öğrencisiydi. Muhammed şehit olduğunda telefonla babasıyla görüşüyordu. Muhammed de kalleşçe, alçakça, tam da FETÖ'cü müptezellerin karakterine yaraşır şekilde şehit oldu. Cinayetlerin tek tek hesaplarını veriyorlar. Bu millete kurşun sıkmanın ne demek olduğunu çok daha iyi anlıyorlar, anlayacaklar. Acımak yok, acırsak acınacak hale geliriz. Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar bu katil sürüsünün peşini bırakmayacağız. Nereye sığınırlarsa sığınsınlar nefesimizi daima enselerinde hissedecekler. Adaletin tecellisi için çalışmaya devam edeceğiz. Tarih, kimi 1 dolar kimi 50 bin dolar karşılığında ruhunu satan soysuyları da sayfalarına kaydediyor. Karaman'ın bu yiğit evladı daima hayır ile anılacaktır.



KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER...



O çağrıya karşı eğer binler, on binler meydanlara yürüdüyse bunun sebebi var. Birisi de ne diyordu? Darbe olsa tankların önüne önce ben çıkarım diyordu. O gece 23:17 İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniyor o birisi. Ve orada on binler var. Biz Dalaman'dan çağrımızı yaptık ve meydanlara dedik. Hakikaten benim milletin on binler, yüz binler Türkiye genelinde sokaklara döküldü. Ama o kişi Atatürk Havalimanı'ndan öyle korktu ki, adamları hemen tanklara gittiler, sorumlularla konuştular, anlaştılar. Sonra da Bay Kemal tıpış tığış tankların arasından otomobiline bindi ve Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Oradan maç seyretmeye başladı. Çayı geldi, kahvesi geldi. Darbeyi izliyor. "Otellere baktık, doluydu" dedi. Bizim otel boştu gelseydin.



'15 DAKİKA GEÇ KALSAYDIK...'



Biz ondan 1.5 saat sonra havaalanına indik. Bize haber verseydi diyor. Adeta adrese kayıtlı beyefendiye haber vereceğiz. Bay Kemal sen de gel. Biz milletimize çağrı yaptık, milletimiz oraya geldi, demek ki sen milletin olduğu yerde yoksun. Kaçtın, Bakırköy Belediyesi'ne sığındın. 16 saat sonra darbe halledildi. Ümit Paşa ile beraber oradan Valimiz ve Enerji Bakanımız ile birlikte süreci yönettik. Bunların hesabı tutsaydı belki bu kardeşiniz burada olmayacaktı. 15 dakika geç kalsaydık belki o yaptıkları atışlar bizi vuracaktı.



"BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİ ORADA AÇACAĞIZ"



Türkiye bölgede attığı adımlarla bu kirli hesaplara çomak sokmuştur. Terör devletinin kurulmasına engel olmuştur. Orası diyor, Filistin'in başkenti olarak ilan edilmeli diyor. Biz çoktan ilan ettik. İşgal altında olduğu için oraya gidip büyükelçiliğimizi açamıyoruz. Bizim başkonsolosluğumuz bile büyükelçi ile temsil ediliyor. Fiili olarak biz bu işi yapmışız. Bizim resmi olarak da o günler yakın ve büyükelçiliğimiz ayrıca orada açacağız.



Batılı kurum ve kuruluşların teröristlere verdiği destek medya boyutu ile kalmıyor. Terörün bu kadar meşrulaştırıldığı, alenen desteklendiği bir başka dönem yoktur. Şunu unutmayın, yalanın en güçlü panzehiri hakikatlerdir. "



