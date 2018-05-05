Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kayseri Kadın Kolları İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında Muharrem İnce’nin adaylığa ile ilgili göndermede bulunarak "Yok çatı, yok kapı dediler, haftalarca milleti oyaladılar, sonunda ince siyasette karar kıldılar” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de halka hitap etti.



Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şeye siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah... Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz." ifadelerini kullandı.



"ÇATI DEDİLER, KAPI DEDİLER..."



Erdoğan konuşmasında Muharrem İnce’nin adaylığa ile ilgili göndermede bulunarak şunları söyledi:



"Çatı dediler kapı dediler sonunda ince siyasette karar kıldılar. Ne söylerlerse söylesinler biz mücadeleden kaçmadık. Ülkemizin önünde öyle bir mesele olduğunu düşünmediler. Seçim bu haziranda değil önümüzdeki yıl kasımda da olsa başaramayacaklardı. Sadece bu iki haftada yaşananlar bile kimlerin siyaseti ülkenin geleceği için yaptığını, kimlerin siayaseti sadece kendi çıkarları için düşündüğünü açıkça ortaya koymuştur."



ulusal.com.tr