Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhtarlık seçimleri ile belediye başkanlığı seçimlerinin ayrılması gerektiğini söyledi. Bu şekilde her iki seçimin de sağlıklı yürütülebileceğini savunan Erdoğan'ın gündeminde İstanbul seçimlerinin yenilenmesi, CHP-HDP işbirliği vardı

Yerel yönetimlerde "reform" tartışması yaşanırken Cumhurbaşkanlığından "muhtarlık seçimi" çağrısı geldi.



Önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Büyükşehir belediye başkanı ilçeleri belirlesin" önerisinde bulundu. Bahçeli'nin açıklaması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Uzmanlar "bir belediye başkanına kentin bütün yetkilerinin teslim edilemez" görüşünü dile getirmişti.



Ardından bazı medya organlarında 30 büyükşehri kapsayan "Bütün şehir" formülünün 51 il için daha uygulanacağı haberleri yer aldı.



Yerel yönetim reformunun ne zaman yapılacağı merak edilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhtarlık seçimleriyle ilgili konuştu.



Cumhurbaşkanlığı'nca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Muhtarları Buluşması'nda konuşan Erdoğan, Ak Parti'nin muhtarlar için yaptıklarını anlattı.



Erdoğan'ın gündeminde İstanbul seçimlerini yenilenmesi de vardı.



Erdoğan "çaldılar" dedikten sonra muhalefetle iktidar arasındaki sandık kurulu polemiğine değindi. Geçen sene getirilen yasaya göre sandık kurulları başkanı ve üyesi kamu kontenjanından seçiliyor. Muhalefete göre ise kamudan seçilen isimlerin hangi kanuna göre seçileceği konusunda yasada açık hüküm bulunmuyor. Erdoğan ise 657'ye işaret etti.



Erdoğan'ın hedefinde ise CHP ile HDP arasındaki işbirliği vardı.



ulusal.com.tr