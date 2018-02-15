Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş için yayınladığı başsağlığı mesajıda, "Türk Halk Müziği’nin değerli sesi Nuray Hafiftaş’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Sanatçı kişiliği ve eserleriyle, vatandaşlarımızın sevgisini kazanan; her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımız Nuray Hafiftaş’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş için başsağlığı mesajı yayınladı.



Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığından açıklama yapıldı.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş’ın vefatı dolayısıyla yayımladıkları mesajları aşağıda sunulmaktadır:



'Türk Halk Müziği’nin değerli sesi Nuray Hafiftaş’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.



Sanatçı kişiliği ve eserleriyle, vatandaşlarımızın sevgisini kazanan; her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımız Nuray Hafiftaş’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.'"



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