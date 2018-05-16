Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Görüşmede Kudüs konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Rusya lideri Putin ile görüştü. Görüşmede Kudüs konusu ele alındı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra'daki temaslarını tamamlamasının akabinde gerçekleştirdiği görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.

Müslümanların ortak tavır sergilemelerinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, İslam İşbirliği Teşkilatının cuma günü İstanbul'da yapacağı olağanüstü toplantı hakkında da fikir teatisinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir'le telefonda görüştü



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'le telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün yapılan görüşmelerde, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze'de Filistinlileri hedef alması neticesinde tırmanışa geçen gerilimi ele almak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) cuma günü İstanbul'da gerçekleştireceği olağanüstü toplantıya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.



Uluslararası camianın Filistinlilere yönelik ihlallere sessiz kalmaması gerektiğine değinen liderler, İİT üyesi ülkelerin olaylar karşısında kararlı ve ortak bir tutum sergilemesinin önemini de vurguladı.

Erdoğan, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla gerilimin alevlenmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir Es Sabah, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile de aynı çerçevede birer telefon görüşmesi yapmıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin'deki son gelişmelerle ilgili olarak telefontrafiğinin devam edeceği kaydedildi.



