Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle;
"Yerli ve milli parayla alışveriş yaparak kur baskısından korunuyoruz. Milli parayla alışverişin faydalarını gördük. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde etkinliğimiz çok daha farklı olacak. Faiz tek haneliye geldiği zaman yatırımlarda patlamalar meydana geldi. Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir. Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri aşağı düşecektir. Tabii ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı söz konusu.TCMB bağımsız diye yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koymaz. Cari açığımızın bir numaralı nedeni petrole, doğalgaza bağımlılığımızdır. Yunanistan S-300 füzelerini Rusya'dan aldı, bir şey denmedi. Savuna ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız Rolls Royce ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim için stratejik ürünler doğalgaz, petrol ve Rusya'dan alıyoruz.
Rusya ile ilişkilerimizi bu noktada kesemeyiz. ABD'nin bize yaptırım değil destek vermesi lazım. Halkbank'a çok büyük haksızlık yapılıyor.Türkiye-ABD ilişkilerini yer ile yeksan etmeyecek bir karar çıkmasını umuyorum."
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