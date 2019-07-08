Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair, "Bu konuda rahatsız edici seslerin bizi yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de açıkladık. Bugün de aynı şeyleri söylüyorum." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur." ifadelerini kullandı.



DOĞU AKDENİZ



Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair, "Arzumuz isteğimiz Ege'de ve Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda sondaj gemilerimiz arama, tarama çalışmaları ile koordineli olarak kendi yol haritası içinde bu süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiç birisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum." şeklinde konuştu.



S-400



Erdoğan, S-400 Hava Savunma Sistemleri ile ilgili de "Yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları sürüyor. Nereye konuşlanacağını MSB ve Genelkurmay Başkanlığımız planlıyor." diyerek, "S-400'ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

