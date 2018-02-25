Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Şanlıurfa İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi.

Siz bizi hiçbir zaman yolda yalnız koymadınız. 2002 kasımından bu yana hep beraber yürüdük. On binler şu anda burada. Önce çok anlamlı bir dönemde, sizlerle 6. olağan kongremizi yapıyoruz. Unutmayın, Afrin Harekatı'nın olduğu bir dönemde sizlerle bir aradayız. Bugün, öğlen civarı 2021 teröristi etkisiz hale getirdik. Ne dedik? Son terörist yok edilinceye kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Anlaştık mı? Bu mücadeleyi sonuna kadar da sürdüreceğiz. Kararlıyız. Azimliyiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak dedik. Şu anda şehitlerimiz bizi takip ediyor. Bizler de zaten onları ölüler olarak kabul etmiyoruz. Onlar sevgili Peygamberimiz ile komşu. Beraberler.Şu anda imansızlar karşımızda, inananlar üzerine gidiyor. Cuma günü askerimizin saf tutuşlarını gördünüz değil mi? PYD'nin başı yakalandı. Temennimiz odu ki Çekya bunu Türkiye'ye teslim eder.Şu anda Afrin yavaş yavaş düşüyor. Şehitlerimiz için sizden birer Fatiha istiyorum.