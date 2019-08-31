30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona MHP, Vatan Partisi, DSP, Saadet ve İyi Parti grupları katılırken CHP ve HDP yer almadı. Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye’nin terörle mücadele kararlığına vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resepsiyon verdi. Cumhurbaşkanlığı’ndaki resepsiyon siyaset ve sanat dünyasını bir araya getirdi.



Resepsiyona MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve eşi Gazeteci Şule Perinçek katıldı. Bakanlar, kuvvet komutanları, eski siyasetçiler de resepsiyonda yer aldı. Resepsiyonda CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasal uzantısı HDP katılmadı.



Eşi Emine Erdoğan ile birlikte misafirlerini karşılayan Tayyip Erdoğan, daha sonra tek tek konuklarıyla selamlaştı, sohbet etti.



Erdoğan, karşılama seremonisinin ardından da katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını vurguladı.



Erdoğan, Türkiye’nin kuşatılmaya çalışıldığına da dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından devam eden resepsiyonda siyasetçilerin kendi aralarındaki sohbetleri de dikkat çekti.



Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile uzun bir sohbet etti. Yayman, önümüzdeki aylarda Perinçek’i Hatay’da düzenleyecekleri kültür haftasına davet etti.



Perinçek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la da görüştü. Gazeteci Şule Perinçek ise Kaynak Yayınlarından çıkan "Atatürk’ün Bütün Eserleri" yayınlarıyla ilgili bakana ayrıntılı bilgi verdi. Perinçek'in önümüzdeki günlerde bakan ile makamında bir araya geleceği ifade edildi.



ulusal.com.tr

