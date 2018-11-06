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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırımlara yanıt: Dünyanın dengesini...

Erdoğan: "Biz (İran) yaptırımları doğru bulmuyoruz. Çünkü bize göre bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik yaptırımlardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırımlara yanıt: Dünyanın dengesini...
Erdoğan: "Biz (İran) yaptırımları doğru bulmuyoruz. Çünkü bize göre bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik yaptırımlardır. Bunlar, uluslararası hukuka da diplomasiye de aykırı. Emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz."

ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA
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