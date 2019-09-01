Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Konya'da konuştu. Yeni parti çalışmalarına değinen Erdoğan, "Başkalarının ağzına bakılarak yapılan işin adı siyaset değil, nefsaniyettir. Gurur, kibir, bunlarla yol yürüyenler bir yere varamazlar." dedi. Cumhurbaşkanın hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini eylül ayında gerçekleştiriyoruz." dedi.



Pancar alım fiyatı

Pancar alım fiyatını bu yıl ton başına 235 liradan 300 liraya yükselttiklerini açıklayan Erdoğan, "Şeker kotalarını düzenleyerek nişasta bazlı şeker oranını % 10'dan % 5'e düşürmüştük. Bu yılın sonunda oranı % 2,5'e kadar indiriyoruz." şeklinde konuştu.



"Terör örgütüne tavır koyamayanlardan siyasetçi olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütüne tavır koyamayanlardan, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini lanetleyemeyenden, her zeminde ve her zaman ülkesinin yanında yer alamayandan belediye başkanı olmaz, siyasetçi hiç olmaz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Başkalarının ağzına bakılarak yapılan işin adı siyaset değil, nefsaniyettir. Gurur, kibir, bunlarla yol yürüyenler bir yere varamazlar." dedi.



"Terör örgütünün güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her fırsatta bir araya geliyorlar, kazandıkları şehirleri, özellikle de İstanbul'u nasıl birlikte yönetebileceklerinin hesabını yapıyorlar. Hatta bununla da kalmayıp bölücü terör örgütüyle ilişkileri yüzünden görevden alınan belediye başkanlarının yanına koşup, onlara destek veriyorlar. Ülkelerinin ve milletinin yanında olacaklarına terör örgütünün güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar." şeklinde konuştu.



"Siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı"

"Siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millete söyleyecek sözü olmayanların içeride ve dışarıda belli mahfillerin desteğiyle gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti, milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği, bugüne kadar da milletin iktidarda tuttuğu bir partidir. Böyle bir partinin millete rağmen siyaset yapması, kadro kurması düşünülemez." dedi. Konya Mevlana Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini eylül ayında gerçekleştiriyoruz." dedi.Pancar alım fiyatını bu yıl ton başına 235 liradan 300 liraya yükselttiklerini açıklayan Erdoğan, "Şeker kotalarını düzenleyerek nişasta bazlı şeker oranını % 10'dan % 5'e düşürmüştük. Bu yılın sonunda oranı % 2,5'e kadar indiriyoruz." şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütüne tavır koyamayanlardan, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini lanetleyemeyenden, her zeminde ve her zaman ülkesinin yanında yer alamayandan belediye başkanı olmaz, siyasetçi hiç olmaz." ifadelerini kullandı.Erdoğan, "Başkalarının ağzına bakılarak yapılan işin adı siyaset değil, nefsaniyettir. Gurur, kibir, bunlarla yol yürüyenler bir yere varamazlar." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her fırsatta bir araya geliyorlar, kazandıkları şehirleri, özellikle de İstanbul'u nasıl birlikte yönetebileceklerinin hesabını yapıyorlar. Hatta bununla da kalmayıp bölücü terör örgütüyle ilişkileri yüzünden görevden alınan belediye başkanlarının yanına koşup, onlara destek veriyorlar. Ülkelerinin ve milletinin yanında olacaklarına terör örgütünün güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar." şeklinde konuştu."Siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millete söyleyecek sözü olmayanların içeride ve dışarıda belli mahfillerin desteğiyle gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti, milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği, bugüne kadar da milletin iktidarda tuttuğu bir partidir. Böyle bir partinin millete rağmen siyaset yapması, kadro kurması düşünülemez." dedi.

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