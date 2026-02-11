Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedeler faizsiz fiyatla ev sahibi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedeler için hazırlanan konut ödeme planının detaylarını paylaştı. Erdoğan, "Kimseyi sıkıntıya düşürmeden afetzede kardeşlerimizi evlerine kavuşturuyoruz. 455 bin afet konutunun altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Depremzedelere ev fiyatları faizsiz olacak. 2 yıl ödeme alınmayacak" dedi.

MALİYETİN YÜZDE 65'İNİ DEVLET KARŞILIYOR

Geçmişteki uygulamaları hatırlatan Erdoğan, "23 yıldır ne yaptıysak 6 Şubat deprem konutları için de aynısını yapıyoruz. İzmir'de konutların taksidi bin 600 lira. Her bir kardeşimiz sembolik rakamlarla ev sahibi oldular. 11 ilimizdeki vatandaşlarımızda evlerine faizsiz sabit fiyatlarla kavuşacak. Milletimiz için en uygunu neyse onu ortaya çıkardık" diye konuştu. 455 bin konutun altyapı bedellerinin devlet tarafından karşılandığını belirten Erdoğan, kalan maliyet üzerinden de yüzde 50 indirim yapıldığını vurguladı. Erdoğan, "Konut fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor, dahası 2 yıl ödeme almayacağız. 18 yıl boyunca da aynı fiyat ödenecek. 18 yıl boyunca sabit ve faizsiz olacak. Ödemeler anahtarlar teslim alındıktan 2 yıl sonra başlayacak. 18 yıl boyunca da aynı fiyatla ödeyecek" ifadelerini kullandı.

AYLIK TAKSİTLER 8 BİN 750 LİRA OLACAK

Konutların ortalama 1 milyon 890 bin liralık fiyatla vatandaşlara sunulacağını belirten Erdoğan, ödeme planına ilişkin şu bilgileri verdi: "Üç artı bir konutlarımız için ayda 8 bin 750 lira taksit ödenecek. Bu fiyat değişmeyecek, 18 yıl boyunca sabit, yani faizsiz olacak."

Peşin ödeme yapmak isteyen vatandaşlar için Meclis'te yeni bir düzenleme yapılacağını duyuran Erdoğan, "Vatandaşımıza bir alternatif daha sunuyoruz. Peşin ödemek isteyen olursa Meclisimizde düzenleme yapacağız. 484 bin liradan, yani neredeyse dörtte biri fiyatına vatandaşlarımız bu evleri alabilecek. Bunu alırken kredi kullanmak isteyen vatandaşımıza da kamu bankalarımız gerekli kolaylığı sunacak" dedi. Köy evleri için de benzer bir modelin uygulanacağını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Yine köy evlerimizde altyapı maliyetlerini karşılayacak, ayrıca maliyet üzerinden yüzde elli indirim yapacağız. Orada da ödemeler on sekiz yıl boyunca 8.100 lira sabit taksitle olacak. Yine peşin almak isteyen vatandaşımız köy konutlarımızı da 448 bin liradan peşin olarak alabilecek. Evet, açıkladığımız ödeme rakamlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."