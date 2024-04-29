Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Saat 15.50'de başlayan görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.50'de, Devlet Bahçeli'nin Beytepe'deki konutuna geldi. Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısında karşılamasının ardından ikili içeriye geçerek görüşmeye başladı.

Görüşme basına kapalı olarak yapıldı. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Yerel seçimlerin ardından da ilk kez görüşen Erdoğan ve Bahçeli’nin önemli gündem başlıklarından biri sandıktan çıkan sonuçlar oldu. Cumhur İttifakı’nın kaybettiği belediyeler üzerinde fikir alışverişi yapıldı. Erdoğan’ın AK Parti’nin kayba ilişkin yaptığı çalışmaların sonuçlarını Bahçeli ile paylaştığı belirtildi.

Yeni Anayasa’da en önemli gündem başlıklardan biri. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 30 Nisan’da CHP’yi, 2 Mayıs’ta da Dem Parti’yi ziyaret edecek. Yeni Anayasa konusunda MHP’nin tavrının nasıl olacağı merak ediliyor. Erdoğan'ın 45 dakika süren ziyaretinde yeni anayasa çalışmalarının da ele alındığı değerlendiriliyor.

Bahçeli'nin DEM Parti'ye karşı yapılan göstermelik incelemeler ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yerel halk açıklamasının da görüşmede gündeme geldiği öngörülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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