Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı: 15 bin yeni öğretmen göreve başlıyor

Atama heyecanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen özel bir programla yaşandı. "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı" etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilere hitaben, "Milletin evine ve milletin kütüphanesine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz" diye seslendi.

Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün, ülke ve millet adına tüm eğitim camiasına hayırlı olması dileğinde bulundu.

EĞİTİM ORDUSUNA 15 BİN YENİ NEFER KATILDI

Bugün gerçekleştirilen atama işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki öğretmen sayısını tarihi bir seviyeye taşıdı. Atama öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yapmaktaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasıyla birlikte 15 bin öğretmen daha eğitim ordusuna resmen katıldı.

Bu son atamayla birlikte, resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin toplam sayısı 1 milyon 49 bin 564'e yükselmiş oldu.

ŞEHİT ÖĞRETMENLER MİNNETLE ANILDI

Konuşmasında mesleğin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenliğin insan hayatındaki etkisini vurguladı: "Şurası bir gerçek ki; öğretmenlik kadar hayatımızda yer eden, iz bırakan, karakterimizin şekillenmesine tesir eden pek az meslek bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, vazifesi başında şehit olan öğretmenler ile afetlerde ve kazalarda yaşamını yitiren tüm eğitimcilere Allah'tan rahmet diledi. Özellikle, her Öğretmenler Günü’nde milletçe hüzünle, hasretle ve minnetle anıldıklarını belirttiği şehit öğretmenlere özel olarak atıfta bulundu: "Bilhassa kendilerini her Öğretmenler Günü'nde milletçe hüzünle, hasretle ve minnetle andığımız şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın'a ve Necmettin Yılmaz'a Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum."