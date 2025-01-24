Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Dikkat! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Dikkat! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek - Resim: 1

Erdoğan, trafikte saldırganlık sergileyen sürücüler ve toplumsal etkinliklerde silah kullanımına karşı caydırıcı yeni düzenlemeler getirileceğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Dikkat! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek - Resim: 2

Yeni düzenlemeye göre, trafikte saldırı amacıyla araçlarından inen sürücülerin ehliyetine el konulacak. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanacak bu mevzuatın, trafikteki şiddet olaylarını önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Dikkat! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek - Resim: 3

Silahla Ateş Edenlere ve Trafiği Kapatmaya Ağır Cezalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Dikkat! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek - Resim: 4

Erdoğan, düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açanlara ve yolu kapatanlara yönelik cezaların da ağırlaştırılacağını belirtti. Bu düzenlemelerin, toplum güvenliğini artırmaya yönelik kritik bir adım olduğunu vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Dikkat! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek - Resim: 5

Sabıkalı Kişiler İçin Yeni Düzenlemeler

Erdoğan, bu reformların toplumda huzur ve güvenin tesisine katkıda bulunacağını ve caydırıcı etkisiyle olumsuz olayların önüne geçileceğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Dikkat! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek - Resim: 6

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabıka kaydı ve adli sicil kayıtlarının düzenlenmesine yönelik de değişiklikler yapılacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Dikkat! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek - Resim: 7

Özellikle çocuklar lehine adli sicil kayıtlarının silinme süreleri kısaltılacak ve çocukların adli süreçlerde korunmasını güçlendirecek mekanizmalar devreye alınacak. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Dikkat! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek - Resim: 8

Çocuklar için onarıcı adalet uygulamalarının hayata geçirileceği ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Dikkat! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek - Resim: 9
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Dikkat! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek - Resim: 10
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