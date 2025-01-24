Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Dikkat! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek

Erdoğan, düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açanlara ve yolu kapatanlara yönelik cezaların da ağırlaştırılacağını belirtti. Bu düzenlemelerin, toplum güvenliğini artırmaya yönelik kritik bir adım olduğunu vurguladı.