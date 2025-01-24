Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Dikkat! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, trafikte saldırganlık sergileyen sürücüler ve toplumsal etkinliklerde silah kullanımına karşı caydırıcı yeni düzenlemeler getirileceğini duyurdu.
Yeni düzenlemeye göre, trafikte saldırı amacıyla araçlarından inen sürücülerin ehliyetine el konulacak. İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanacak bu mevzuatın, trafikteki şiddet olaylarını önemli ölçüde azaltması bekleniyor.
Silahla Ateş Edenlere ve Trafiği Kapatmaya Ağır Cezalar
Erdoğan, düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açanlara ve yolu kapatanlara yönelik cezaların da ağırlaştırılacağını belirtti. Bu düzenlemelerin, toplum güvenliğini artırmaya yönelik kritik bir adım olduğunu vurguladı.
Sabıkalı Kişiler İçin Yeni Düzenlemeler
Erdoğan, bu reformların toplumda huzur ve güvenin tesisine katkıda bulunacağını ve caydırıcı etkisiyle olumsuz olayların önüne geçileceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabıka kaydı ve adli sicil kayıtlarının düzenlenmesine yönelik de değişiklikler yapılacağını duyurdu.
Özellikle çocuklar lehine adli sicil kayıtlarının silinme süreleri kısaltılacak ve çocukların adli süreçlerde korunmasını güçlendirecek mekanizmalar devreye alınacak.
Çocuklar için onarıcı adalet uygulamalarının hayata geçirileceği ifade edildi.