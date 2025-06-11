Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye’den Endonezya’ya 48 savaş uçağı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN’ın 48 adetlik dev ihracat anlaşmasıyla Endonezya semalarında yükseleceğini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye’den Endonezya’ya 48 savaş uçağı!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, milli muharip uçak KAAN’ın, Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan anlaşma kapsamında bu ülkeye ihraç edileceğini duyurdu. Söz konusu anlaşma çerçevesinde, 48 adet KAAN savaş uçağı Türkiye'de üretilecek ve Endonezya Hava Kuvvetleri envanterine katılacak.

Uçakların üretiminde sadece Türkiye değil, Endonezya'nın savunma sanayisindeki yerel kabiliyetlerinden de yararlanılacak. Bu sayede iki ülke, savunma teknolojisinde stratejik bir ortaklığa da imza atmış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek. KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak.”

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Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı yüksek teknolojik kapasite ve uluslararası ihracat yetkinliği, bu tür anlaşmalarla tescillenmiş oldu. Erdoğan, bu başarıda emeği geçen başta Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ olmak üzere tüm kurumları tebrik ederek, savunma sanayisinin daha da güçlenmesi için desteklerinin süreceğini belirtti.

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