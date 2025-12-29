Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eli kanlı canilerle mücadelemiz sürecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen ve 3 polis memurunun şehit olduğu, 8 polis ile 1 bekçinin de yaralandığı operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada "Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında operasyonda şehit düşen güvenlik güçlerine rahmet dileyerek şunları kaydetti:

"Terör örgütü DEAŞ’a yönelik bu sabah Yalova’da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Tedavisi süren güvenlik görevlilerini de unutmayan Erdoğan mesajını, "Yaralanan polislerimize Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum. Rabb’im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin" sözleriyle tamamladı.