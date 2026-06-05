Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Zirve kapsamındaki etkinlikler İstanbul Finans Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Organizasyonun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu buluşmanın İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Oturumlarda sermayenin İslam ekonomisindeki yeri ve pratik boyutları değerlendirildi. Dijital dönüşüm, uluslararası yatırımlar ve yapay zeka kullanımı gibi çağın yeni gerçeklikleri zirvede masaya yatırılan konular arasında yer aldı.

"EKONOMİDE KIRILMA NOKTASINA GELİNDİ"

Dünya genelinde yaşanan sıcak çatışmaların küresel ekonomiye etkilerini değerlendiren Erdoğan, bu konudaki gelişmeleri şu sözlerle ifade etti:"İslam alemi olarak son yıllarda farklı cephelerde pek çok krizle mücadele ediyoruz. İsrail zulmü ateşkese rağmen devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi Lübnan'daki işgalini genişletiyor. İran merkezli savaş Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesi tüm dünyayı etkiliyor. Ekonomi ve finans anlamında küresel bir kırılma noktasına gelindi. Burada endişe verici bir rakamı sizlerle paylaşıyorum. Küresel borçuluk 350 trilyon doları ulaşmış durumda."

Yaşanan bu tabloda adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemeyeceği belirtildi. Erdoğan, "Daha adil bir dünya mümkü derken insanlık ailesi olarak ekonomide, uluslararası ilişkilerde tek bir sisteme mahkum olmadığımızı ifade ediyoruz." dedi.

"FAİZİN OLDUĞU YERDE BEREKET OLMAZ"

İslam iktisadının temel değerlerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu: "İslam ekonomisini ne kadar sahiplenirsek hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız. Bizde bereket diye bir kavram vardır. Rahmetli Erbakan Hocamızın dediği gibi 1 liralık kazanç, 2 liralık kazançtan üstündür. Faizin olduğu yerde bereket olmaz, mevcut sistemi tamir ve revize etmek hepimizin misyonu olmalıdır. Sömürünün, haksızlığın olduğu yerde bereket bulunmaz. Yalnızca kar düşüncesi bereket kendisine yer bulamaz. İslam iktisadı adelet, erdem, risk paylaşımı, sürdürebilirlilik, sosyal refah gibi değerler etrafında teşekkül eder. Çevrenin de korunmasını esas alır. Dezavantajlı olanları koruyup kollamayı gözetir. Bereket mefhumuna samimiyetle inanmamız lazım."

KATILIM FİNANSTA BÜYÜME RAKAMLARI BELLİ OLDU

Katılım finans modelinin sadece Müslümanlar için değil, tüm dünya için daha adil ve güvenli bir model olduğu vurgulandı. Sektöre dair paylaşılan istatistiklere göre; 2026'nın ilk çeyreğinde katılım endeksinde yer alan şirketlerin piyasa değeri, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değerinin yüzde 36'sına ulaştı. Türkiye'deki katılım finans sektöründeki kurum sayısının artmaya devam ettiği, katılım bankacılığının sektördeki payını yüzde 9,5'a yükselttiği bilgisi verildi.

Sistem içindeki ağırlığını artıran 10 katılım bankasıyla birlikte, geçen sene toplam ihraç tutarı 614 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bu ihracın yüzde 64'ü Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüzde 36'sı ise katılım bankaları ve reel sektör tarafından yapıldı.

Toplantıda Türkiye Varlık Fonu'nun katılım finans alanındaki faaliyetlerine dair bankacılık sektörünü yakından ilgilendiren yeni kararlar duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Varlık Fonu katılım finans alanındaki faaliyetlerine yenilerini ekliyor. Bu vesile ile katılım finans sistemine güç katacak iki haberi paylaşmak istiyorum. Emlak Bankası'nı 2018'de Emlak Katılım'a çevirmiştik. Attığımız bu adım neticesinde kurumumuz kısa sürede sistemin en dinamik aktörlerinden biri haline geldi. Emlak Katılım'ı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye ortak olmasını sağlayacağız. Ziraat ve Halk Katılım bankalarının birleşmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu, İbn Haldun Üniversitesi ve Albaraka Forum'a teşekkür edildi. Organizasyonun partnerleri konumundaki Halkbank, Türk Hava Yolları, Anadolu Ajansı ve Demirören Medya kurumları da tebrik edildi.