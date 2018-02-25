Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Gaziantep İl Kongresi’nde konuştu. Erdoğan, "Gençler şu anda ihtiyaç olduğu anda bizler emir komuta zinciri içinde hiç endişe etmeyin, sefer görev emri çıktığı anda başta şahsım olmak üzere hep birlikte yola çıkarız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te partisinin 6. olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, "(FETÖ mensupları) Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet...Yüklü cezalarla bedel ödüyorlar, ödeyecekler. Elbette sağda solda kalmış kılıç artıkları olabilir. Onlar da eninde sonunda yakayı ele vermekten kurtulamayacaklardır. Devletimiz de milletimiz de bu alçak örgütün mensuplarının kalemlerini kırmış, defterlerini dürmüştür. FETÖ ile mücadelede gelinen noktadan asla geriye dönüş söz konusu değildir. Bundan sonrası zaman işidir, süreç işidir." ifadelerini kullandı.



İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:



Gençler şu anda ihtiyaç olduğu anda bizler emir komuta zinciri içinde hiç endişe etmeyin, sefer görev emri çıktığı anda başta şahsım olmak üzere hep birlikte yola çıkarız.



Sizler 15 Temmuz'da sokaklara dökülmediniz mi? Gerçi 251 şehidimiz oldu ama FETÖ’cüler amaçlarına ulaşamadı.



Şimdi de aynı şekilde 2012 terörist bugün etkisiz hale gelmiş durumda. Kardeşlerim komşularımızla problem mi yaşıyoruz, yansımalarını hemen burada görmeye başlarız.



Şu anda Gaziantep 500 bin sığınmacıyla Suriye’deki krizin sıkıntılarını iliklerine kadar yaşayan bir şehirdi. Ama siz ensar oldunuz muhacirleri bağrınıza bastınız. Gazianteplilere şükranlarımı sunuyorum.



İnşallah Afrin harekatında bölgedeki kardeşlerimiz kendi evlerine dönek süretiyle bu mülteci hayatına son vermiş olacaklar. Afrin harekatının başarıyla sonuçlanmasının ardından birkaç yüz bin Suriyeli kardeşlerimizin döneceğini düşünüyoruz.



Allah’ın izniyle PKK’nın başını hem topraklarımızda hem de Kuzey Irak’ta eziyoruz ezmeye devam edeceğiz. Suriye’de de durmayacağız mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.



DEAŞ denilen İslam ve Müslüman düşmanı örgüt de artı neredeyse ortadan kalkma noktasına gelmiştir. Yıllarca kendi ülkelerinde ne kadar psikopat varsa teşvik edip DEAŞ saflarında savaşmaya ülkemize gönderdiler. Bu katil sürüsünün en azından bir kısmı geldikleri yere geri döndüler. Biz 60 bin kişinin adını ilgili ülkelere bildirdik. Bu kişilerle varsın artık kendileri uğraşsınlar.



"KILIÇ ARTIKLARI OLABİLİR"



FETÖ zaten darmadağın olmuş vaziyette. Davalar neticelenmeye başladı. Yüklü cezalarla bedel ödüyorlar ödeyecekler. Sağda solda kalmış kılıç artıkları olabilir. Onlar da yakayı ele vermekten kurtulamayacaklardır. FETÖ’yle mücadeleden geriye dönüş asla mümkün değildi. Bundan sorası zaman işidir süreç işidir.



CUMA CAMİİ



Eski stad şu anda devre dışı Yeni stadımızı yaptık. Gayet modern bir stat. Ama dedik ki buraya bir Cuma Camii yapalım…Şimdi duyuyorum ki bazı çatlak sesler bunu engellemeye kalkıyor. Şimdi Bakanlar burada. Aynı şekilde Sayın Vali’ye gerekli talimatı tekrar vereceğim. Belediye başkanımız da burada. Bu camiyi yapacak hayırsever de burada. Öyle değil mi vazgeçmediniz… Çok açık net söylüyorum kim olursa olsun, yok şuymuş yok buymuş hiç birini kafaya takmayın. Bu Cuma Camii bu milletindir. Hayırseverimiz var dolayısıyla hiç kimse bunu engelleyemez. Bu ülke bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinde de yok şu STK’nın sesi şöyle çıkmış, şu sesi çıkmış, bu sesi çıkmış biz o çatlak seslere alıştık bizim işimiz var. Ve bunu kimse engelleyemez.Ve inşallah hemen bu projeleri son halini ben tekrar görmek isterim. Temeli atıp süratle işi başlatalım.



"ŞAHADETE BU MİLLET AÇTIR AÇ"



Bu ülke bin yıldır olduğu gibi şehitliği ve gaziliği topyekun göze almış milletin sayesinde ayaktadır. Biz şahadete koşan bir milletiz. Şahadete bu millet açtır aç. Zira rabbimizin bize müjdesi var. Sevgili peygamberimize en yakın makamdadır şehitlerimiz. Dolayısıyla bu şahadete yürüyenler böyle yürüdüler. Milletimiz şehitlere ve gazilere sahip çıkıyor.







