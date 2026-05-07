Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'de iki devletli çözümün en güçlü savunucularındanız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Anlaşmaların imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, iki ülke arasındaki köklü bağlara ve stratejik hedeflere dikkat çekti.

Toplantıda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk mevkidaşını selamlarken şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanı, değerli heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun ve değerli heyetini Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum."

ORTAK TARİH VE 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir’in bağımsızlık mücadelesini anarak, Setif ve Guelma katliamının yıl dönümü vesilesiyle şehitlere rahmet diledi. Türkiye ve Cezayir arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı temelinde yükseldiğini belirten Erdoğan, ekonomik hedefleri şu sözlerle aktardı:

"2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir'de 1600'ü aşkın firmamız 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla sanayi, madencilik, tarım, inşaat, ilaç sanayi ve altyapı alanlarında önemli proje ve yatırımlara imza atıyor."

ENERJİ TEDARİKİNDE İŞ BİRLİĞİ

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalara değinen Erdoğan, Cezayir ile kurulan bağın önemini vurguladı. Enerji alanındaki iş birliğinin derinleşeceğini belirten Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu:

"Cezayir'le de yıllar önce güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir enerji iş birlikleri kurduk, geliştirdik. Gelinen aşamada doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli iş birliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz."

BÖLGESEL GÜVENLİK VE FİLİSTİN MESELESİ

Görüşmenin en kritik başlıklarından birini ise bölgesel güvenlik ve İsrail'in saldırgan politikaları oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin davasında Cezayir ile sergilenen ortak tavrın altını çizdi. İsrail hükümetinin hukuk tanımaz politikalarının bölge için asıl güvenlik sorunu olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin duruşunu şu sözlerle özetledi:

"Filistin'de iki devletli çözümün en güçlü savunucuları arasındayız. 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin Devleti'nin kuruluşu biliyorsunuz Cezayir'de ilan edildi. Cezayir'in geçtiğimiz iki yılda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği sırasında Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladık."

Suriye'nin istikrarına da vurgu yapan Erdoğan, şiddet sarmalının sona erdirilmesi noktasında Cezayir ile ortak bir tutuma sahip olduklarını belirterek açıklamalarını tamamladı.