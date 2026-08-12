Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'e destek olmak başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğudur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye olarak Filistinlilerle istişare halinde Filistin davasını iki devletli çözüm esasında ilerlettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözleri önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor. İşgal, zorla göç ettirme ve gasp politikası maalesef katmerlenerek devam ediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci terörü yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3 bin 800 Filistinli yerlerinden edildi. Yüze yakın Filistinli kardeşimiz katledildi. Bu durum sistematik bir işgalin ve Filistin yönetimini kendi topraklarında nefes alamaz hale getirmeye çalışan bir yıpratma stratejisinin ürünüdür. Egemen Filistin Devleti'nin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Ama tüm sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır. Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU HÜKÜMETİNİN AMACI FİLİSTİN'İ GÜNDEMDEN DÜŞÜRMEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ikili ilişkilerin yanı sıra işgal altındaki Filistin topraklarındaki mevcut durumu ayrıntılı şekilde görüştüklerini belirterek, "Uzun bir süreden sonra Filistin'de gerçekleştirilecek öngörülen yasama ve başkanlık seçimleri kararının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçimlerin özellikle Filistinli kardeşlerimiz arasındaki uzlaşı sürecinin ilerletilmesine, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bugünkü görüşmemizde ayrıca Mescid-i Aksa ve El Halil'de Hazreti İbrahim Camii başta olmak üzere Filistin topraklarındaki kutsal mekanlara yönelik saldırı, ihlal ve tahriklere karşı dayanışmamızı yineledik. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar bunda muvaffak olamayacaklar. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"İSRAİL SALDIRGAN TAVRINI SÜRDÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Gazze'de ise tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşı çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız. Filistinli kardeşlerimizin yapıcı tutumuna rağmen mevcut İsrail yönetimi uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor. Bu süreç daha önce söylediğim gibi kimin çatışmaların devamından kimin de barıştan yana olduğunu göstermektedir. Gazze halkı barıştan yana olduğunu, barış istediğini, bu uğurda güçlü bir iradeye sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır" dedi.

Erdoğan, bugün Yalova'da kaza kırıma uğrayan F-16 uçağı nedeniyle de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise, "Başlangıçta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti özellikle Gazze'deki kardeşlerimize insani yardımlarından dolayı ve bunun yanında tabii ki Filistinli öğrencilere ev sahipliği yaptığınız için ve aynı zamanda hastalarımızı, yaralılarımızı tedavi ettiğiniz için şükranlarımızı, sizlere teşekkür ediyorum. Çok önemli görüşmeler, verimli görüşmeler yaptık Sayın Cumhurbaşkanıyla. Özellikle bölgedeki gelişmeler üzerinde durduk. Bunun yanında Türkiye-Filistin iş birliği üzerinde durduk ve aramızdaki diyaloğun arttırılması konusunda görüş birliğine vardık. Ve ortak savunma konusunda da bildiğiniz gibi Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma çok çok önemli ve temenni ediyoruz ki bir başlangıç olsun ve bölgedeki istikrarın, güvenliğin sağlanması için ve İslam ümmetinin çıkarlarını savunmak için bir başlangıç olsun" dedi.