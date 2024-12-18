Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. İki lider, görüşmelerinde bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Telefon görüşmesinde ayrıca Suriye'deki son gelişmeler de konuşuldu.

Sude İnak Sude İnak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü!
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İletişim başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu, Fransa’nın Suriye’deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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