Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin temasında Yakın ve Orta Doğu'daki güncel krizler, Ukrayna'daki çatışmalar, Güney Kafkasya'daki barış süreci ve ülkeler arası ikili ilişkilerin geleceği ana gündem maddelerini oluşturdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, söz konusu görüşmeye ve ele alınan başlıklara dair şahsi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile az önce bir görüşme gerçekleştirdim.Öncelikle Yakın Doğu ve Orta Doğu’daki durumu ele aldık; ateşkese riayet edilmesi ve bunun Lübnan’da uygulanması, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin korunması çağrısında bulunduk ve güçlü, kalıcı bir diplomatik çözümün gerekliliğini vurguladık.

Ayrıca Ukrayna’daki durumu ve adil, kalıcı bir barışın tesisine katkıda bulunmak amacıyla Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde yürüttüğümüz ortak çalışmaları da ele aldık. Bu barışın mutlaka Birleşmiş Milletler Şartı’nın ilkelerine uygun olması ve Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerine dayanması gerektiğini vurguladım.

Özellikle 4 Mayıs’ta Erivan‘da düzenlenecek Avrupa siyasi topluluğu Zirvesi perspektifinde, Güney Kafkasya‘da açık sınırlar ve güçlendirilmiş bölgesel iş birliği temelinde yeni bir döneme geçilmesini sağlayacak barış sürecine Fransa’nın desteğini yineledim.

Son olarak, diyaloğumuzu ve ikili iş birliğimizi daha da derinleştirmeyi sürdürmenin öneminde mutabık kaldık."