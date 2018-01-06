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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 00.45'te Fransa'nın başkenti Paris'ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 00.45'te Fransa'nın başkenti Paris'ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Charles de Gaulle Havalimanı Şeref Salonu'ndan Fransız yetkililer, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Türkiye'nin OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin ile büyükelçilik personeli uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Paris'ten ayrıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Charles de Gaulle Havalimanı Şeref Salonu #uğurlama #özel uçak TUR #cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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