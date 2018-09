Trump'ın ardından Erdoğan BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri başladı. Erdoğan, Genel Kurula hitap etti.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri, 140'tan fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı.



Bu yılki teması "Birleşmiş Milletler’i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Adil ve Sürdürülebilir Toplumlar için Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar'' olarak belirlenen BM 73. Genel Kurulu görüşmelerinde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.



Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap ediyor:

Savaşın ardından kurulan mileltler cemiyeti 2. Dünya Savaşı sonrasında yerine birleşmişş milletlere bırakmıştır.



BM 73 yıllık geçmişinde elbette küçümsenemeyecek başarılar elde etmiştir. Ancak zaman içinde BM'nin insanlığın barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaştığıda bir gerçektir. Geçmişte Bosna'da Ruanda'da Somali'de yakın tarihte Myanmar'da yapılan katliamlar hep BM'nin gözü önündfe gerçekleşmişştir. Filistinlilere uygulanan zulme ses çıkartmayanların onlara yapılan yardımları kısma konusu zalimlerin cesaretini arttırmaktadır. Tüm dünya sırtını dönse bile biz mazlum Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceğiz.



BM reformunun sadece bütçe ile sınırlı tutulması gerçek sorunların çözümüne katkı sağlamadığı gibi kimseyi de mutlu etmeyecektir.



Güvenlik Konseyi sadece veto hakkınna sahip 5 ülkeye hizmet eden, dünyanın diğer bölgelerine, zulümlere seyirci kalan bir hale bürünmüştür. Günümüzde Filistin'de yapılan katliamlar BM Güvenlik Konseyi'nin gözünün önünde gerçekleşmiştir. Dünya 5'ten büyüktür derken insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz.



Dünyanın düzeninini ve kurtuluşunu sağlayacak olan adalettir...



Erdoğan: "Gelin, bu dünyada her şeyin yerli yerine konulmasını sağlamak için BM'yi insanlığın adalet beklentisinin sözcüsü ve uygulayıcısı haline getirelim.”



Sadece Suriyeli sığınmacılar için harcadığımız tutar 32 milyar doları bulmuştur



"Bugün dünyanın en zengin 62 kişisinin mal varlığı, nüfusun yaklaşık yarısına yani 3,6 milyar insana denkse burada bir sorun var demektir."



Türkiye toplam kalkınma yardımlarında dünyada 6'ncı, insani yardımlarda ise ilk sırada yer almaktadır



"Hedefimiz, Münbiç'ten başlayarak Irak sınırına kadar olan Suriye topraklarının tamamını teröristlerden temizlemektir. Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce tır ve binlerce kargo uçağı silahla donatanlar, gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir.



Dost bildiğimiz birçok ülke FETÖ elemanlarını bize vermemekte ısrar ediyor.



Erdoğan: "FETÖ'nün, Amerika'nın 27 eyaletinde, sadece charter okullar aracılığıyla devlet bütçesinden yılda aldığı para 763 milyon dolardır."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin desteğiyle son 5 yılda yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde, FETÖ'yü ülkemizde büyük ölçüde tasfiye ettik. Türkiye'nin ikazlarına kulak veren, tecrübelerinden ders alan ülkeler, birer birer bu örgütü deşifre ediyor ve topraklarından kovuyor.



"Buradan tüm dünya ülkelerini, FETÖ terör örgütüne karşı dikkatli olmaya ve harekete geçmeye davet ediyorum."



"(FETÖ) Bunun başı şu anda ABD'de, Pensilvanya'dadır. 400 dönümlük arazide yaşamakta, buradan dünyanın 160 ülkesine terör ihraç etmektedir."



Ticaret savaşları her dönemde insanlara zarar vermiştir. Ticari anlaşmaların keyfi bir şekilde iptal edilmesi karşısında hiçbirimiz sessiz kalamayız. Bu çarpık gelişmelerin zararı her ülkeye dokunacaktır.



Kaos çıakrtmak kolay, düzeni sağlamak zordur. bugün bazı ülkeler ısrarla kaos çıkartmaya çalışıyor



Her alanda olduğu gibi ekonomi konusunda da sorumlu hareket edilmesini bekliyoruz.



Ülkemize yönelik ithamları ve baskıları haksızlık olarak değerlendiriyoruz.



BM bünyesinde geleceğimiz olan gençlerimizle ilgili bir kuruluşa ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak BM gençlik kuruluşunun tesis edilmesi ve merkezininde İstanbul olmasını teklif ediyoruz.