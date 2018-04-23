Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu, Meclis'in açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın başkanlığında özel gündemle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da özel oturumu izlemek için Meclis'e geldi. Erdoğan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından resmi törenle karşılandı. AKP'li vekiller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta alkışladı. Erdoğan, vekilleri Rabia selamıyla selamladı. Erdoğan daha sonra, Genel Kurul'da kendisi için ayrılan locaya geçti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'yı dinleyen Erdoğan, İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın dinlemeden 15.36'da Genel Kurul'da ayrıldı. Erdoğan ile birlikte Başbakan Yıldırım ve bazı AKP'li vekiller de salondan çıktı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis'in açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın başkanlığında özel gündemle toplandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 23 Nisan oturumunda yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, " Genel Kurul'da yaşananlar rezalet" şeklinde konuştu.



Erdoğan yaşananlar sonrası Meclis'ten ayrıldı. Erdoğan'ın ardından Bahçeli'de Genel Kurul'dan ayrıldı.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Bahçeli'nini ayrılmasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Demokrasi ayıbı, içlerine sindiremiyorlar" dedi.



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