Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 konusunda geri adım atmak gibi bir şeyimiz kesinlikle söz konusu değil. O iş bitti." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda gençlerle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, iftar sonrasında gençlerle söyleşi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs'ta gençlerle Samsun'da bir araya geleceklerini belirterek, siyasi parti liderlerini de Samsun'a davet ettiğini hatırlattı.



"S-400'den sonra S-500 söz konusu"

Erdoğan, bir öğrencinin S-400 ve F-35 meselesi konusundaki sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Biz S-400 ile ilgili konuyu bitirdik. Yani bizim S-400 konusunda geri adım atmak gibi bir şeyimiz kesinlikle söz konusu değil. O iş bitti ve anlaşmamız temmuz itibarıyla S-400'lerin bize teslimiydi. Bunu belki de öne çekecekler, daha erken alacağız. S-400 bir savunma sistemidir. Yani taarruz sistemi değildir. Size herhangi bir taarruz varsa bu taarruzlar karşısında S-400 hemen devreye girer ve sizi savunmaya alır ve güçlü bir menzili vardır. Bu noktada ödeme planları itibarıyla Rusya Federasyonu bize hakikaten çok uygun şartlarda vermiştir ve S-400'den sonra bir de S-500 söz konusu. S-500'de de yine bir ortak üretim söz konusu olacak, S-400'de de bir ortak üretim söz konusu olacak. Şimdi biz bunu yaparken tabii Amerika diyor ki bu diyor, 'Sizin bizden alacağınız F-35 uçaklarına uyumlu değil'. Öyle bir şey teknik olarak da söz konusu değil. Biz bunun teknik çalışmalarını yaptık. Böyle bir şey yok."



"Er veya geç F-35'leri teslim alacağız"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bu konu hakkındaki açıklamalarını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne dedi? 'Bir defa bununla ilgili biz ortaklarımızın veya üyelerimizin herhangi bir silahı alırken hangisini alsın, hangisini almasın bu konuda bizim bir telkinimiz olmaz.' Kaldı ki biz zaten biz üye bir ülke olarak neyi alırsak isabetli olur, neyi almazsak isabetli olmaz bunu bilecek kadar da bizim teknik bir tecrübemiz var. Generalse bizde de general var. Bizim generallerimiz onların generallerinden geri değil. Nitekim Stoltenberg de bunları zaten söyledi ve ben de ikinci bir alternatif daha getirdim. Dedim ki 'tamam, biz sizden patriotları istedik.' Ne zaman istedik? Ta Obama döneminde istedik. Bize Obama ne cevap verdi? Dedi ki 'Kongre müsaade etmiyor.' Sayın Trump, 'Böyle böyle, bu işin önünü kesen Sayın Obama oldu ve 'Kongre müsaade etmiyor' dedi. Peki şimdi sen kongreden çıkartabiliyorsan sen kongreden çıkart biz patriot da alalım. Hem S-400'ümüz olsun hem patriotumuz olsun.' Aynı şartlarda bunlar da bize hala patriot veremediler. F-35'te ise 5 tane F-35'i bizim generalimize ve pilotlarımıza teslim ettiler. Amerika'da şu anda uçaklarımız. Fakat, orada da mesela simülatörlerimiz falan var. Bu simülatörleri falan henüz teslim etmediler. Tabii şimdi aparatlar buraya gelmedikten sonra bizim burada 7 milyar dolarlık oraya parça üretimimiz var Türkiye'den. Biz bunları bir taraftan hazırlıyoruz. Bunlar konusunda onların da bazı yaklaşımları var. Biraz bize naz yapıyorlar, orta sahada top çeviriyorlar ama bu işin olmayacağı noktasında değilim. Er veya geç F-35'leri teslim alacağız, aparatlarını da teslim alacağız ve S-400'ler de ülkemize inşallah girecek."

